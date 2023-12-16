中時民調／侯康差距賴蕭3.7％！柯盈續墊底　勝負關鍵曝

記者黃翊婷／綜合報導

《中時新聞網》16日公布最新總統大選民調，賴蕭配支持度為32.7％、侯康配29％、柯盈配19.7％，若最後發生棄保效應，侯康配與賴蕭配差距僅剩2％，進入誤差範圍，棄保效應可能成為決定勝負的關鍵。

▲2024大選呈現三腳督局勢。圖片由左至右依序為侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

根據《中時新聞網》公布的最新總統大選民調顯示，藍綠白陣營的候選人支持度分別為賴蕭配32.7％、侯康配29％、柯盈配19.7％，雖然目前呈現三腳督的形式，但如果選戰最後出現棄保效應，柯盈配將流失7.3％的支持，侯康配則會上升至32.7％，對打賴蕭配的34.7％，藍綠差距縮小到僅剩2％，進入誤差範圍。

不過，對於2024大選是否會出現棄保效應，各界看法不一。民進黨總統候選人賴清德競總主委姚立明認為，柯文哲的基本盤有10多趴，這些人非常忠誠，況且柯粉對國民黨總統候選人侯友宜並無好感，再加上民眾黨公布的內參民調中，柯的支持度還是贏侯，所以也很難形成所謂的「安哲秀現象」。

▲柯文哲自稱是進化版陳定南。（資料照／記者李毓康攝）

面對各界的揣測，三組侯選人近日仍維持各自的步調，積極爭取選民支持。柯文哲近期先是說出自己的國防外交策略要走小英路線，後來又在受訪時自比進化版陳定南、蔣經國，甚至將民眾黨比喻成耶穌會，一度引發大眾討論。

▲侯友宜推出「侯康貸」。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨總統候選人侯友宜近日提出「青年侯康貸，購屋免頭款」政策，主打讓年輕人買得起房，搶攻年輕人選票，並積極前往中南部掃街拜票，希望能拉抬中南部選情。

▲賴清德與學生進行對談，回響熱烈。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨總統候選人賴清德日前出席北一女120周年校慶，獲得熱烈回響。賴清德競選總幹事潘孟安14日曾表示，賴清德目前選情穩定領先，且爭取總統選票過半的目標不變，期待最後一個月能「多衝5％」。

本次《中時新聞網》調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，訪問期間為12月13、14日，成功訪問1088位年滿20歲的台灣民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差介為正負3.0％，訪問資料以電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費及執行皆為中時新聞網。