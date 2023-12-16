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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為COP再槓！外交部：吳欣盈身分提供中國打壓機會　危害台灣參與

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席《政治進入校園2.0 》青年對談。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前以立委身分出席聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議COP28，不料，會議過程中，因受打壓無法進入主會場，事後吳欣盈質疑外交部「對不起納稅人」，甚至怒批外交部為「斷交部」。對此，外交部今（16日）二度回應此事表示，會議受限的原因無他，即是中國在阻礙台灣的國際參與，並強調，不解吳欣盈不譴責中國，而將矛頭對內的行為。

外交部表示，我國立委視導團出席第28屆COP會議受限主因無他，正是吳委員「副總統候選人」的身分。對於吳欣盈身分的敏感性，外交部表示，基於部會職權，已於吳欣盈獲提名後，二次主動向吳欣盈分析可能增加的打壓風險，但本於行政機關對立法委員的尊重，不可能直接要求其取消出席。

因此，外交部說明，事前僅籲請吳欣盈考量對其本人及視導團參與的危害疑慮，調整行程，吳欣盈未接受外交部風險分析而執意前往，外交部也只能尊重並力求管控風險。

面對吳欣盈於事發後譴責外交部「對不起納稅人」、「斷交部」等言詞，外交部感到不解及遺憾。外交部點出，本案真正要譴責的對象，是打壓阻礙台灣參與的中國，「吳委員各種質疑數落不斷，卻不曾譴責中國，只有矛頭對內，令人不解及遺憾」。

外交部進一步說明，中國不能接受吳委員「副總統候選人」的身分而出手打壓，並透露，吳欣盈在事前，聽取外交部因她候選人身分導致打壓風險升高的分析後，仍執意前往的考量為何，才是外界關切的重點，聲明稿卻執著於說明記者會跟聯訪的差別，令人不解及遺憾。

此外，外交部說，「每天都在立法院及各界的共同努力下，在國際各種場合對抗中國的打壓，並始終以維護國家尊嚴為前提，爭取友盟支持，開拓參與空間」。

然而，外交部接著表示，吳欣盈本身的爭議身分提供中國打壓機會，更導致全團出席受阻，甚至危害台灣未來參與機會，才是有損國家尊嚴之舉，「反過來質疑其出席會議受限有損國家尊嚴，本末倒置，令人不解及遺憾」。

針對吳欣盈解讀外交部要她低調噤聲，外交部也提到，按我國行政立法互動關係，斷無行政機關要求立法委員噤聲的可能，況且外交部事前規勸都無效，難以想像吳欣盈會因「外交部要求」就配合噤聲。

外交部強調，實情是，各委員及部會保持低調的原因並非被要求，而是理解並同意此舉是對台灣參與最有利的作法。

最後，外交部表示，對需要長年累積才能獲得的國際空間，僅因一時的個人及政黨利益而輕易被破壞深感遺憾。

不過，外交部仍藉此感謝立法院視導團委員及其他各界與會人士，在COP會議期間體諒台灣國際參與之艱難處境，以國家利益及團隊精神為重，努力為我國際參與作出貢獻 。

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