績優老人福利機構評鑑出爐　新北表揚3優等、71甲等

▲私立育昇老人長期照顧中心主任張吉雄（右3）從社會局長李美珍（左3）手中接過評鑑優等獎牌。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局14日表揚評鑑績優老人福利機構，其中珍珍、育昇、雙連（並獲中央評鑑優等）等3家長照中心獲得優等；祥寶等71家獲得甲等，由社會局長李美珍頒贈獎牌。李美珍感謝全市212家老人福利機構，協助市府照顧長輩，市府也陸續引入資源，推動甩活力、愛笑力等動健康，另把藝文音樂舞蹈活動帶入，讓機構工作人員及長輩都能延緩失能，促進身心靈健康。

社團法人新北市長期照護發展協會歷任理事長簡文生、王輝鴻、林偉峰等人均參加頒獎典禮，肯定市府透過評鑑制度，將機構的環境設施、衛生防護、生活照顧、膳食、輔具服務、醫護復健及社工服務等，列入評鑑指標，並評鑑出優、甲、乙等，讓各機構得以見賢思齊，以提升對長輩的照顧，讓家屬可以安心送托。

▲私立珍珍老人長期照顧中心獲頒評鑑優等，由中心主任吳馥珍（右3）代表受贈。

獲得評鑑優等的私立珍珍老人長期照顧中心主任吳馥珍表示，自己曾在三總擔任護理長，對於機構照護品質相當重視，這次獲得優等肯定相當開心。她經營長照機構將近20年，對入住機構的長輩照顧得無微不至，有位阿嬤的家屬，即使在阿嬤往生後，仍每年中秋節送整箱水梨到機構來感謝，如此持續8年沒有中斷。

新北市私立育昇老人長期照顧中心主任張吉雄則表示，年輕時從事建築業30年，10年前思考如何回饋社會，決定開設長照機構，以造福長輩晚年有快樂、尊嚴的生活。在三年期間碰到新冠疫情，感謝社會局同仁一路陪伴，侯友宜市長並利用愛心大平台，成立防疫基金，結合社會各界捐贈的防疫物資協助，並關心各長照機構的防疫措施，以保護長輩的健康。

▲新北市表揚3家優等71家甲等老人福利機構。