《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

▲華北船王賀仁菴作者贈書基隆圖書館。圖左至右：市府發言人余治明、文化局長江亭玫、市長謝國樑與書籍作者賀郁芬女士及出生於懷魯新村的秦嗣林先生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆懷魯新村位於東明路161巷，早期居住300多名來自山東省遷台的難民，山東籍航運家賀仁菴幫助難民，並額外貸款購買建材建造200多戶房子，取名懷魯新村。《華北船王賀仁菴》作者賀郁芬女士，得知基隆市府宣傳其父親故事，特別贈書給與基隆市七區圖書館。市長謝國樑表示，將持續投入基隆文史宣傳，要讓歷史結合在地觀光。

賀郁芬說，1950年父親聽聞基隆外海有一群約300人的日照鄉親，在名為「茂利輪」的難民船上，因無入台許可，遭懷疑共諜無法登岸。父親與時任山東省主席秦德純擔保，又向「大陸救災總會」貸款五萬元(當時軍公教月薪平均每月300至400元)。在基隆市東明路一塊台肥公司的畸零地上建造了200多戶房子，懷魯一、二村。

▲《華北船王賀仁菴》。

秦嗣林提到，抗日時期賀公把自己公司的七艘輪船，沉沒於青島膠州灣，延滯日軍登陸山東半島，為國軍爭取撤退時間。受戰爭的影響，當時眾多山東人在台灣有著難民文化。包括製作馬具、修鞋、以及大多數移民社會從事餐飲擺攤（如製作麵食）等行業。其中，以人力踩三輪車這項行業最為普遍，當時共有47組，其中30多組是山東人車伕，顯示了外省人在當時面臨謀生的困境。秦嗣林先生對賀仁菴先生當年建立的懷魯新村，為當時來台撤退的山東難民提供了一個安頓之所，表達由衷感謝。

謝國樑表示，我們很感謝賀郁芬女士，能夠將「華北船王賀仁庵」這本書捐贈給我們基隆市圖書館，書中的「愛國心」與「助人為善」的精神，相信會給大家帶來很大的啟發。基隆漫長的文化歷史，應當被人們所挖掘並知曉，也鼓勵文化局與「基隆Podcast」製作團隊，能夠持續投入在地的人文宣傳，持續尋覓發生在基隆的好故事，讓歷史結合觀光，對當地產生助益。

基隆市府發言人余治明補充，對於想深入瞭解《華北船王賀仁菴》的讀者，可於一周後前往基隆市圖書館借閱相關書籍。

▲基隆市府發言人余治明（左）、《華北船王賀仁菴》作者賀郁芬（中）及出生於懷魯新村的秦嗣林（右）。