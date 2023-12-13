新北「6水」治理策略　劉和然：打造智慧永續城市

▲新北「6水」治理策略。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（13日）召開市政會議，水利局針對防汛機制及河川整治成果進行專題報告。副市長劉和然代理市長主持會議表示，市府以「水安全、水清淨、水育樂、水滲透、水生態、水文化」6水治理策略，將科技納入防汛措施，把生態找回來，持續打造智慧永續城市。

▲水利局長宋德仁以「破舊、去痾、創新 打造新北水利黃金四年」為題簡報。

水利局長宋德仁以「破舊、去痾、創新 打造新北水利黃金四年」為題簡報，指出新北智慧防汛平台整合路面淹水感測站、CCTV及影像辨識等技術，結合淡水河洪水預報模式，依降水量、河川水位、洩洪量及潮汐資料即時推估未來6小時水位，確實掌握新北即時水情做到防患未然。對此，消防局補充說明，智慧防汛平台提供CCTV、即時水位、橫移門及移動式抽水機等資訊，串接全災型智慧化指揮監控平台（EDP），強化災害應變中心（EOC）即時防災應變效能。

針對河道環境整治，新北碧潭堰今年正式啟用，打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，新碧潭堰融入生態魚道讓魚群迴游，成功復育生態。宋德仁提到，把環境營造好，生態自然就會回來，像是整治後的中和瓦磘溝與板橋湳仔溝，多種魚、鳥、兩棲類及植物等多元生態持續增加，蘆洲鴨母港溝也變得更加綠意盎然，隨處可見白鷺鷥成群出現，顯現棲地營造相當成功。