新北5場所獲選無障礙設施優良獎　市政會議頒獎表揚

▲第1名「IKEA新店店」，由新北市代理市長劉和然（左2）代表頒發獎牌、獎金5萬元。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112年度新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善場所評選出爐！由200處無障礙改善場所中評選出前3名及2名佳作獎，工務局特別安排於今（13日）在市政會議中，由副市長劉和然頒獎表揚5個獲獎單位，副市長劉和然表示，新北市將持續推動無障礙生活環境改善，打造城市友善空間。

新北市工務局說明，市府致力推動無障礙生活環境改善，從新建建築、騎樓整平至既有公共建築，串連城市的無障礙空間，不僅提供行動不便者使用，也因應高齡化社會及不同群族群的需求，擴大使用者的範圍，執行成果已連續13年經內政部國土管理署考核為「特優」等，連續10年奪得全國之冠，優異成績全國有目共睹，因此在市政會議上舉行頒獎典禮。

▲第2名三重「台北橋花園大廈社區」，由新北市代理市長劉和然（左2）代表頒發獎牌、獎金3萬元。

工務局表示，新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善場評選活動，今年已邁入第8年，獲獎名單分別為：第1名「IKEA新店店」、第2名「台北橋花園大廈社區」、第3名「麥當勞新店安康餐廳」，佳作則由「龍形大地社區」、「重新世家社區」獲獎。本次報名參賽的場所十分踴躍，經第一階段書面初評及評選委員至現場實地勘查複評，選出卓越的無障礙設施優良改善場所。

此外，市府每年舉辦「新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善案例獎助計畫」，目的在使轄內各場所能更積極配合執行無障礙設施改善，並給予成果優異場所成就感及實質鼓勵，獲選前3名的場所，分別有新台幣5、3、2 萬元獎金，佳作則可獲頒獎狀以玆鼓勵。

▲希望公共場所能提供「行動不便」的兒童、老人及生活不便者使用。

工務局長祝惠美強調，面對超高齡社會的來臨，在生活環境上也必須持續改善優化，提供「行動不便」的兒童、老人及生活不便者使用，以及「暫時不便」的孕婦、受傷者、提重物者等所需的友善環境，工務局將持續努力推動優化公共建築物無障礙環境，以落實宜居城市，達成友善、平權、公義的居住環境。