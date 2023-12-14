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接棒父親新北茶園13年　曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎

▲接棒父親茶園13年 曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇青農曾仁宗接棒父親茶園13年，首次奪得石碇區包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

包種茶是石碇特產，茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎，曾仁宗原本在建築公司上班，後來因父親離世，不忍辛苦經營的茶園荒廢，在13年前返鄉製茶，他說，茶園管理上堅持施用有機肥，製茶期間隨時觀察茶菁走水情況以及注意浪菁的時間與力道，才能做出好茶。

今年石碇包種茶冬季比賽計有532點，由農糧署茶及飲料作物改良場作物改良科潘韋成副研究員、北部分場張正桓助理研究員及新北市農會文山茶推廣中心張淑禎專員擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。

經初審到複審，評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎，評鑑賽事最後由曾仁宗拿下特等獎，評審潘韋成表示，特等獎茶菁品質極佳，萎凋與炒菁時間掌握良好，茶湯花香濃郁，滋味鮮甜富活性，具備在地冬茶特色。良好茶園管理是生產好茶樹茶菁的基本門檻，加工技術更是關鍵，在眾多茶品中最佳脫穎而出，實至名歸。

▲接棒父親茶園13年 曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局副局長諶錫輝（左）頒發新北好茶石碇冬季包種茶特等獎予得主曾仁宗（右）。

茶農曾仁宗首次獲得特等獎，為第六代經營翡翠茶園，茶園經營面積有1公頃，茶產量1年約1000台斤，多以自產自銷為主，除了產製包種茶還有蜜香紅茶。曾仁宗表示，從小在家中協助製茶，原在台北建築公司工作，一開始只是在旁看著父親每日辛苦的製茶，沒有把返鄉接棒設為人生目標，後來因父親離世不忍辛苦經營的茶園荒廢，也懷念與父親製茶時的記憶及哪些在茶園長大的日子。

曾仁宗婚後毅然決定回鄉承接家中製茶工作，延續家族世代製茶技術，除了積極向長輩請益外，也取得茶葉品評師及丙級製茶證照，茶園管理上堅持施用有機肥，以天然日光日曬萎凋，加上今年氣候佳，採收的茶菁蟲害少且成熟度適中，製茶期間也隨時觀察茶菁走水情況以及注意浪菁的時間與力道，才能做出好茶。

▲接棒父親茶園13年 曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇青農曾仁宗經營翡翠茶園所產特色茶。

曾仁宗製茶事業約13年，曾獲得2018年雙北市製茶技術競賽特等獎外，並擔任新北市青農聯誼會第二屆茶葉組長期間，協助農友聯合開發包裝設計，今年更獲包種茶特等獎相當開心，茶園也朝向創新多元化經營，辦理茶體驗、食農教育及茶旅行等活動，傳承永續發展的理念。

石碇區農會理事長陳金財表示，包種茶具花香，外觀條索緊結墨綠，茶湯蜜綠至蜜黃，湯色透亮，喉韻無窮。寒冷冬天喝包種茶暖身，茶量約茶壺空間3分滿，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，注水溫度約90度，茶泡1分鐘就可以倒出飲用，即可品嚐包種茶的「香、濃、醇、韻、美」，歡迎民眾把握冬茶上市的時間挑選優質茶品。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值；更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲接棒父親茶園13年 曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲翡翠茶園也朝向創新多元化經營，辦理茶體驗、食農教育及茶旅行等活動。

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