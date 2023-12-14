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新北表揚社團領航金獎　道德慈善協進會獲最佳奉獻獎

▲新北表揚社團領航金獎。（圖／新北市社會局提供提供）

▲新北市道德慈善協進會獲頒第七屆年度最佳領航奉獻獎，由副市長陳純敬（中）頒贈，中右為現任理事長陳瑞柑，中左為創會理事長李松青。（圖／新北市社會局提供提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市於14日表揚人民團體第七屆領航金獎，共有276家獲獎，由副市長陳純敬頒贈。其中成立超過30年的新北市道德慈善協進會，長年以「道德念、慈善行」從事社會公益，包含獎助學金發放、急難救助金挹注、食物銀行補充、每月施米、寒冬送暖等，獲頒年度最佳領航奉獻獎。

新北市道德慈善協進會創會理事長李松青坦言，30年前他捐贈4千元給某慈善機構，最後收到4張回饋領據，其中一張只有500元，他打電話去問，對方說因為要扣除行政成本，因此決定揪團志同道合好友自創慈善會。他強調，在道德慈善協進會裡，一定是「善款善用、財務清楚」，所有幹部都是無給職，開會餐敘自掏腰包。

曾任道德慈善協進會10年總幹事的蕭廷輝表示，協進會目前有固定會員約800人，每月繳交200元、年繳2,400元，悉數用在行善用。另有2千多人屬贊助會員，捐款不定。最大開銷，是每年的清寒獎助學金，共幫助新北市92所國、高中生，每年就要頒贈100多萬元。在頒獎前夕，三峽國中校長池旭臺和板橋忠孝國中校長陳秀標都錄影祝賀，感謝協進會長期資助清寒學子。

▲新北表揚社團領航金獎。（圖／新北市社會局提供提供）

▲新北市道德慈善協進會 以「道德念、慈善行」從事公益 每年光致贈獎助學金就超過百萬元。

道德慈善協進會會務已傳承到第15屆交由陳瑞柑領導，現任總幹事為洪美香。兩人說：「只要有需要的地方，就有道德慈善人在！」對於獲頒年度最佳領航奉獻獎，全會理監事和會員都深感與有榮焉。

副市長陳純敬表示，今年度報名領航金獎評選的人民團體有284家，經評選出金獎36家、銀獎51家、銅獎88家及公益獎101家。社會局統計獲獎團體年度服務超過345萬人次，捐物市值和款項總和近6億元，為新北市注入一股良善循環的暖流。

典禮中也頒贈4家性別平等典範獎，包括世界客屬總會新北市分會、客家社團理事長協會、旅館商業同業公會和黃埔四海同心會等，他們的女性會員雖少於1/3，卻保障理監事單一性別不低於1/3，以尊重性別平等。

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