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為新世代立委候選人助選　蔡英文：兩岸要維持和平、不能打仗

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮為立委候選人劉仁照站台助選，進場時向支持者揮手致意。（圖／劉仁照競選服務處提供）

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮為立委候選人劉仁照站台助選，進場時向支持者揮手致意。（圖／劉仁照競選服務處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選戰進入倒數一個月，蔡英文總統今（12）日下午到桃園市為立委候選人劉仁照、彭俊豪站台助選，蔡英文致詞時表示，感謝平鎮、中壢鄉親支持，這是給民進黨執政的肯定，她要向鄉親推薦彭俊豪與劉仁照，年輕、專業有拚勁，一定能為桃園帶來新的力量；蔡英文也強調，兩岸問題一定要和平解決，要維持現狀不能打仗。

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮上香祈福。（圖／劉仁照競選服務處提供）

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮上香祈福。（圖／劉仁照競選服務處提供）

蔡英文今天下午在行政院副院長鄭文燦陪同下，為立法委員候選人彭俊豪、劉仁照站台助選，蔡英文指出，記得剛上任時，我們政府的總稅收是2.3兆，如今已經成長到3.2兆，台灣的國力不斷增強，這是因為讓國家走對的路上，她要向鄉親推薦彭俊豪、劉仁照兩位候選人，年輕、專業有拚勁，一定能為桃園市帶來新的力量，認真用心服務與問政。

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮為立委候選人劉仁照站台助選，籲請鄉親2024繼續支持民進黨。（圖／劉仁照競選服務處提供）

▲蔡英文總統今天下午到平鎮區三崇宮為立委候選人劉仁照站台助選，籲請鄉親2024繼續支持民進黨。（圖／劉仁照競選服務處提供）

蔡應文表示，國際社會普遍認為要保護台灣主要有三個原因，第一是台灣民主社會是標竿，要維護民主價值；第二，台灣是重要供應鏈，若停下來世界一半產業會停擺；最後是台灣所處位於水上交通要道，若遭封鎖對世界會有重大影響，因此一定要維持兩岸和平現狀，不能打仗。

蔡英文強調，自己參選過三次總統大選，第一次在中壢只拿到35%票數，2016年進步到46.5%，第三次更達到51.5%，這是民進黨在中壢歷來選舉拿到最高得票，希望2024年能再往前推一步。

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