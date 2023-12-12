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疑妻外遇！當4歲孫女面「1刀刺死妻」　14cm刀傷奪命...惡男收押

▲桃園市大溪區曾姓男子12月8日凌晨2時許質疑胡姓妻子外遇口角，曾男持水果刀怒刺妻子胸部深入刀柄處，妻子倒地不起，警方據報到案將曾男拘捕到案，妻子送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區曾姓男子12月8日凌晨2時許質疑胡姓妻子外遇口角，曾男持水果刀怒刺妻子胸部深入刀柄處，妻子倒地不起，警方據報到案將曾男拘捕到案，妻子送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子12月8日凌晨質疑胡姓妻子外遇，2人當著孫女面前口角，曾男持水果刀怒刺妻子胸口一刀，妻子瞬間倒地不起，曾男行兇後要孫女打電話報警處理，大溪警方到案後將曾妻送醫急救但仍不治。桃園地檢署複訊後依殺人罪嫌向法院聲押獲准，檢察官昨天相驗後確認一刀刺入胸膛處，深達13至14公分是致命傷，至於行兇動機仍在調查釐清中。

檢警調查，57歲的曾姓男子與44歲的胡姓妻子結褵多年，12月8日凌晨2時許，在大溪區住處客廳突然問妻是否有外遇，妻子一臉狐疑，2人於是發生口角，曾男頓時妒火中燒，徒持水果刀當著孫女面前猛刺妻子胸口一刀，妻子受傷後瞬間倒地不起，孫女則當場嚇傻。

曾男行兇後要4歲的孫女打電話報警處理，大溪警方到場後，趕緊將曾妻送醫急救，但最後仍傷重不治，警方則依殺人罪嫌將曾移送桃園地檢署，檢方複訊時，曾男坦承犯案不諱，辯稱質疑妻子外遇，才痛下殺手，檢方依殺人罪嫌向桃園地院聲押，桃園地院於9日上午召開聲押庭裁准羈押禁見。

桃園地檢署檢察官徐明光昨天上午進行解剖相驗，法醫初步認為胸口一刀深達13、14公分，從右胸刺至左胸是致命傷，且水果刀當時深入刀柄處，認為兇嫌確有故意殺人之意圖，本案也列入國民法庭國審案。

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