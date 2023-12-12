穿梭車陣被警攔查「油門一拜狂逃」險上國道　二度酒駕騎士慘了

▲桃園市鄭姓男子昨天傍晚騎車在桃園區車陣中穿梭，員警質疑危險駕駛上前盤查卻拒檢逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（11）日下午巡邏時，發現一輛機車在車陣車穿梭相當危險，員警上前攔查示意停車受檢，不料機車騎士假裝同意卻乘機逃逸，沿途逆向逃竄危險駕駛，甚至還差點騎上國道2號，最後仍被員警追上，員警聞到鄭姓騎士一身酒味，經酒測後酒測值每公升0.58毫克已明顯超標。員警還認出，鄭男先前就曾因公共危險罪嫌被查獲，這次二度因酒駕被查獲，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，55歲的鄭姓男子昨天下午5時10分許，騎車經過桃園區莊敬路，因正值下班尖峰，陳男車陣中穿梭相當危險，正好桃園警分局同安派出所警員陳政傑、鍾玉烜巡邏經過，員警擔心鄭姓騎士對他人造成危險，因此示意停車受檢，鄭姓騎士點頭佯裝同意，卻一個轉彎騎車掉頭逃逸。

▲桃園市鄭姓男子昨天傍晚騎車拒絕員警盤查，沿途高速危險駕駛，但仍被員警查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警於是以無線電通知線上警力協助追捕，同時開啟警鳴器示意鄭男停車受檢，但鄭男卻高速逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈、未禮讓行人等危險駕駛，甚至差點騎上國道2號匝道，最後還騎進農村小路險些撞上正在行走的農民，最後因無路可逃，被員警與線上警力追上。

員警聞出鄭男混身酒味，經酒測後酒測值高達每公升0.58毫克已明顯超標，鄭男辯稱是下班前與同事喝了一瓶啤酒，因擔心被查獲才拚命逃逸，陳姓員警察覺鄭男眼熟，利用隨身小電腦查出曾因公共危險罪嫌被查獲，此次二度又被查獲，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。