不滿被傳「選舉蟑螂」文宣　吳崢今提告張智倫潑髒水

▲吳崢（中）今天提告對手張智倫與其團隊成員。（圖／吳崢辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

近期多個中和地方Line群組出現一段影片，指民進黨立委參選人吳崢是「空降美國人」、不分區立委提名人王義川「滿嘴噴屎」、政治評論員李正皓「有前科」，是「選舉蟑螂」等語。對此，吳崢等3人今（12）日前往新北地檢署，提告國民黨立委參選人張智倫及其競選團隊成員，涉犯公然侮辱、加重誹謗及違反《公職人員選罷法》意圖使人不當選而散佈謠言等罪。

吳崢、王義川、李正皓今天上午前往新北地檢署，正式提告張智倫、張智倫競選團隊總幹事張國炎，以及侯友宜新北市中和區競選總幹事、中和區里長聯誼會會長謝森儒等3人，涉犯公然侮辱、加重誹謗及違反公職人員選罷法意圖使人不當選而散佈謠言等罪。

吳崢表示，張國炎於中和多個百人群組散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，通篇抹黑造謠、言語粗鄙、行徑極度惡劣；而謝森儒於張智倫鄰里說明會中提到「民進黨提名有性騷前科者來選中和」，完全是子虛烏有的惡意造謠，更由國民黨黃復興黨部加工後製影片在網路散佈，已對選情造成嚴重傷害。

吳崢說，張國炎、謝森儒皆為侯友宜、張智倫團隊核心幹部、輔選要角，必然保持與張智倫保持直接緊密的連結與合作關係，張智倫不僅未制止團隊觸法，甚至縱容、指使違法造謠行為，張智倫為意圖使人不當選的共同正犯，希望司法能夠儘速調查，將犯罪行為人繩之以法，從重處置。

李正皓表示，張智倫、張國炎、謝森儒刑事犯罪事證明確，而黑函影片已對其名譽造成損害，希望司法能夠儘速將散佈謠言者繩之以法，並且也將對張智倫提出民事損害名譽求償149萬9999元。

律師蔡正皓表示，被告3人的不實黑函行為，有明顯惡意，也逾越公平選舉的原則，更透過無遠弗屆的網路媒介傳播，恐造成不可回復的傷害，不符合《憲法》言論自由保障範圍，行為已經觸犯《公職人員選罷法》第104條、《刑法》第309條及第310條，因此今天提告希望還給吳崢等3位當事人清白以及導正選風。