外交政見都喊兩岸和平靠對話　時力要侯柯別裝傻：九二共識先說清楚

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

對於總統外交政策，民進黨總統參選人賴清德率先表達將繼承蔡政府路線，國民黨參選人侯友宜昨公布國防外交政見、民眾黨參選人柯文哲也表示，將維持蔡政府外交路線。時代力量12日表示，侯友宜、柯文哲皆認為「兩岸要和平，就要對話」，但是中國堅持預設「一中前提」才願意談，請問藍白候選人如何面對？還要堅持九二共識和兩岸一家親嗎？

時代力量發言人余佳蒨表示，總統候選人外交政見皆已出爐，目標雖看似大同小異，但還是要面對客觀處境，提出具體做法，尤其不應忽視片面威脅台海和平，以及預設一中前提才能談的都是中國，是否還是堅持九二共識和兩岸一家親，藍白總統候選人應講清楚。

余佳蒨指出，面對當前真實的外交困境，侯友宜與柯文兩位總統候選人皆未提出突破現狀的具體做法，僅是用口號、精神喊話的方式閃避關鍵問題。

余佳蒨質疑，侯友宜、柯文哲皆認為「兩岸要和平，就要對話」，但現在明明是中國堅持預設「一中前提」才願意談，請問藍白候選人如何面對？還要堅持九二共識和兩岸一家親嗎？

余佳蒨批評，面對中國近年持續增強對台軍事威脅，接連派出軍機、軍艦及無人機擾台，更多次進行對台實彈軍事演習，破壞兩岸和平的行徑，侯友宜與柯文哲竟還一廂情願認為，單靠低姿態示好就能獲得和平、展開對話，始終無法認清中國蠻橫、獨裁的本質，實在讓人難以信服，這樣的國家領導人能有效捍衛台灣主權獨立和國家安全。

