國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

▲「島路行動計畫」11日推出影片「國慶台灣新美學」，以動畫回顧過去8年的國慶主視覺設計，展現創新、令人驚艷的台灣美學。（圖／島路行動計畫提供）



記者陶本和／台北報導

近年國慶主視覺美感升級，全台有目共睹。「島路行動計畫」11日推出影片「國慶台灣新美學」，以動畫回顧過去8年的國慶主視覺設計，展現創新、令人驚艷的台灣美學。影片上線，多位歷屆國慶主視覺設計師賴柏燁、葉忠宜等人，紛紛在社群平台分享，強調尊重設計人才的政府，是推動國家美學的關鍵，呼籲大家2024年「挺好的、挺美的」，讓美麗成為台灣的日常。

「國慶台灣新美學」動畫匯聚了2016至2023年國慶主視覺設計，各種色彩、色塊與線條自由變化，令人目不暇給。片中強調「國家美學不是奇蹟，而是堅持與累積」，仰賴多位專業設計師堆疊文化底蘊、自由揮灑，共同創造出「台灣新美學」，期盼未來能持續推進。

「島路行動計畫」表示，國慶主視覺以往多是「國慶籌備委員會」內部非設計人才負責，2016年起慶籌會首度將國慶主視覺委外給專業設計師，終於打破以往紅藍白金的單一設計。8年來多位台灣設計師為「台灣美學」創造更多可能，也成功讓世界「看見」台灣民主、自由、韌性等多元價值。

「島路行動計畫」強調，尊重設計專業人才的政府，是推動國家美學的關鍵，國慶主視覺的風格轉變，取決於擔任慶籌會主委的立法院長，決定所有國慶事務。

導演楊力州日前出席「挺美好」音樂會演講也提及此事，坦言很難想像，「若明年這位熱愛用膝蓋走路的人成為立法院長（暗指國民黨不分區立委候選人韓國瑜），他在國慶日該怎麼出場？」若期待「台灣美學」持續不中斷，2024 年就要「挺美的、挺好的」。

近幾年國慶主視覺邀請多位知名設計師操刀，包括 2016 年設計師賴柏燁，2017 年設計師鄭司維，2018 年設計師葉忠宜，2019 年設計師盧奕樺、劉昱賢，2020 年設計師曾國展，2021 年設計師馮宇，2022 年設計師李瑋鈞、王胤卓、潘岳麟，2023 年設計師李政翰、于薇，共同創造「台灣新美學」。

近期台灣藝文圈陸續發起各式串連行動，表達對台灣的關懷，包括多位音樂人 8 月推出「島路行動」音樂合輯，多位藝文領袖 11 月在社群平台發表《心有所愛的未來》文化宣言，換上大頭貼特效框，肯定蔡英文政府的文化政策。多組藝文團體上週共同參與「挺美好」音樂會演出，以行動呼籲「選對的人、走對的路」。