遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區今（12）日上午發生一起離奇車禍！駕駛拖板車的鍾姓男子行經八德區長興路準備右轉新生路巷口時，突然碰撞同向也要右轉的休旅車，結果休旅車被卡在圍牆轉角上，尾部還翹起，還好拖板車及時煞車，八德警方到場處理時，2車駕駛都未受傷，酒測值均為零，警方初步調查認為是拖板車視覺死角釀禍，真正肇事原因還需進一步調查釐清。

▲鍾姓男子駕駛拖板車行經八德區長興路準備右轉新生路巷口處時，不慎碰撞同向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲警消到場協助受困休旅車駕駛解困。

八德警分局交通分隊指出，上午9時許接獲通報，八德區長興路、新生路99巷口有事故，29歲的鍾姓男子駕駛拖板車右轉時，不慎碰撞同向右轉的由35歲陳姓男子駕駛休旅車，休旅車被卡在轉角圍牆上，尾部還翹起來。

▲休旅車被卡在圍牆上。

八德警方員警到場處理時，休旅車上陳姓男子一度受困，幸經消防人員到場協助脫困，員警為2人酒測，酒測值均為零。鍾男辯稱未看到休旅車，警方認為應該是大型車輛視覺死角釀禍，至於肇事原因還需進一步調查釐清。

警方呼籲汽機車駕駛，行經轉彎時應注意四周行車動態，大型車輛容易產生視覺死角，汽機車應該保持適當距離，以免進入視覺盲點造成事故意外，大家共同維護道路交通安全。