　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區今（12）日上午發生一起離奇車禍！駕駛拖板車的鍾姓男子行經八德區長興路準備右轉新生路巷口時，突然碰撞同向也要右轉的休旅車，結果休旅車被卡在圍牆轉角上，尾部還翹起，還好拖板車及時煞車，八德警方到場處理時，2車駕駛都未受傷，酒測值均為零，警方初步調查認為是拖板車視覺死角釀禍，真正肇事原因還需進一步調查釐清。

▲桃園市鍾姓男子今日上午駕駛拖板車行經八德區長興路準備右轉新生路巷口處時，不慎碰撞同向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鍾姓男子駕駛拖板車行經八德區長興路準備右轉新生路巷口處時，不慎碰撞同向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市鍾姓男子今日上午駕駛拖板車行經八德區長興路準備右轉新生路巷口處時，不慎碰撞同向休旅車，警消到場協助受困休旅車駕駛解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警消到場協助受困休旅車駕駛解困。

八德警分局交通分隊指出，上午9時許接獲通報，八德區長興路、新生路99巷口有事故，29歲的鍾姓男子駕駛拖板車右轉時，不慎碰撞同向右轉的由35歲陳姓男子駕駛休旅車，休旅車被卡在轉角圍牆上，尾部還翹起來。

▲桃園市鍾姓男子今日上午駕駛拖板車行經八德區長興路準備右轉新生路巷口處時，不慎碰撞同向休旅車，休旅車被卡在圍牆上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲休旅車被卡在圍牆上。

八德警方員警到場處理時，休旅車上陳姓男子一度受困，幸經消防人員到場協助脫困，員警為2人酒測，酒測值均為零。鍾男辯稱未看到休旅車，警方認為應該是大型車輛視覺死角釀禍，至於肇事原因還需進一步調查釐清。

警方呼籲汽機車駕駛，行經轉彎時應注意四周行車動態，大型車輛容易產生視覺死角，汽機車應該保持適當距離，以免進入視覺盲點造成事故意外，大家共同維護道路交通安全。

 【更多新聞】

►疑妻外遇！當4歲孫女面「1刀刺死妻」　14cm刀傷奪命...惡男收押

3罪起訴！國外刪資料筆電寄回台　「Lin bay好油」林裕紘爛招曝光

►未保持距離！開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了

 

 

 

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

00918今成交量爆5.6萬張　月底調整將納入更多金融股

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

身障團體要求「福利轉個人帳戶」　衛福部：很多家庭會負擔不起

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

112年交機17架勇鷹　漢翔：國機國造繼續往前衝

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

馬兒兜風完狂奔回家！　把主人丟進馬廄淡定落跑

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　釀一死

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

更多熱門

相關新聞

雪鐵龍C4「入門新跨界」試駕

雪鐵龍C4「入門新跨界」試駕

處在競爭激烈的跨界戰場，沒有兩把刷子可不行，來自法系的雪鐵龍Citroen C4可是相當搶眼、獨特的存在，不僅有著豐富完善的科技舒適配備與空間，更搭上國人熱衷的1.2升小排氣渦輪，不想在路上「車聚」，雪鐵龍Citroen C4值得一看！

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

台灣最便宜的「特斯拉休旅」來了

台灣最便宜的「特斯拉休旅」來了

「MG多款重點新車」消息曝光

「MG多款重點新車」消息曝光

快訊／金門休旅車突偏移自撞路樹！夫妻重傷

快訊／金門休旅車突偏移自撞路樹！夫妻重傷

關鍵字：

拖板車擠爆休旅車視覺死角釀禍幸無人受傷

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面