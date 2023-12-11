就是要PINK U！台東縣議會「寵粉聖誕趴」13日登場

▲台東縣議會將於13日下午6點30分舉辦寵粉聖誕趴PINK U。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議會將於13日下午6點30分舉辦寵粉聖誕趴PINK U，今年縣議會聖誕裝飾主題-寵粉聖誕趴PINK U「就是要粉你」，活動現場將佈置成粉紅色的夢幻世界，有高達10米銀色搭配粉紅泡泡球的凗燦聖誕樹、路口迎賓區、粉紅光廊、迷幻粉彩區、圓形小廣場拍照區、充氣雪花求與聖誕老公公與今年新增的薑餅人等大型充氣造型人偶，就是要讓民眾感受到滿滿聖誕節的甜蜜與溫馨。

寵粉聖誕趴PINK U活動的重頭戲是粉紅泡泡聖誕點燈秀，將於13日下午6點30分正式點燈開始。當天除了粉紅泡泡聖誕點燈儀式外，活動現場除另有小驚喜外還準備了限量版的聖誕小點心，包括伯德漢堡、米咻小姐糖葫蘆、時光銅鑼燒等，供民眾免費品嚐。想要獲得這些美味的小點心，只要在活動當天17:30開始，前300位在臉書打卡「#我在台東縣議會寵粉聖誕趴」並分享成功的朋友，就可以許願抽籤，數量有限，換完為止。

議會議長吳秀華表示：寵粉聖誕趴PINK U是一場充滿愛與歡樂的聖誕派對，也是台東縣議會與縣民的一次親密互動，希望透過這樣的活動，讓縣民更了解台東縣議會的工作與成果，更貼近縣民的需求與期待。