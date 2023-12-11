民間企業捐贈優良圖書2000餘冊　台東縣偏鄉5校受贈

▲民間企業捐贈優良圖書2000餘冊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



中華民國圖書出版事業協會暨南門書局有限公司等12個單位多年來熱衷關懷偏鄉教育，今年特別選定台東縣為捐助縣市，將2000餘冊優良圖書直接寄達學校，台東縣共計有大武鄉尚武國小等5所國小受贈，南門書局執行長張國文更加碼送公司出版的許多套小朋友愛看的套書。縣長饒慶鈴特別致贈感謝狀，感謝中華民國圖書出版事業協會暨南門書局有限公司等12個單位對偏鄉教育的重視。

縣府教育處指出，12個捐贈新書單位為人類文化事業股份有限公司、小牛津國際文化有限公司、小牛頓科學教育有限公司、合記圖書出版社、拇指王文教科技有限公司、旺文社股份有限公司、南門書局有限公司、風車圖書出版有限公司、康軒文教事業股份有限公司、稻田出版有限公司、蘭臺出版社、中華民國圖書出版事業協會基金會，計有縣內大武鄉尚武國小、海端鄉初來國小、長濱鄉三間國小、長濱鄉寧埔國小、蘭嶼鄉朗島國小等5校受惠。

希望藉由贈書鼓勵閱讀活動，豐富學生心靈視野，也提升台東學子的知識競爭力，良善美意令人欽敬。教育處再次感謝各單位捐贈優良圖書，有這批新書進駐，將會讓學生更樂意進到圖書室閱讀，校內教師也一定會善用這批圖書進行教學活動，提升教學績效。