全國高中職專題競賽　公東高工榮獲第一名

▲公東高工學生參加112學年度學生專題競賽成績優異,榮獲第一名領獎的師生合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



公東高工再創佳績！2023年全國高中職專題競賽，公東高工學生黃誠裕、林修、吳宗修等3人，經歷初賽、複賽後終於在決賽中脫穎而出，攜手奪得第一名的佳績。

黃誠裕、林修、吳宗修都對於在競賽中獲獎感到非常高興，並表示這是對過去3年的假日，在選手室默默耕耘的收獲。他們由衷感謝學校為他們提供一個安靜且專業的學習環境，一個讓他們能專心研究和準備競賽的選手室。更感謝相互支持的隊友、高惠玲主任、賴哲鈞組長、家人、學長等。他們強調，這個獎盃不僅是他們的，更是所有支持者的共同榮耀。

學生黃誠裕表示，專題競賽是團隊的競賽，靠的是團隊的分工及合作，整個作品包括流程規劃、作品機構、應用程式、書面文件及最後的報告缺一不可。在公東高工3年學習生涯中參與大大小小的比賽，經歷過許多挫折和失敗，但在老師的鼓勵和隊友的相互支持下，我們成功將這3年學到的所有知識都發揮到這次的競賽中。真正的技藝不僅來自書本與實作，更需要在實戰中磨練。在榮獲學生技藝競賽及台東縣青少年發明競賽-2座銅牌獎後，再一次獲得專題競賽第一名的成績，這3項榮譽都要感謝質平基金會、學校在設備及經費的支援，讓我們可以無憂的練習及參與各項競賽。

校長李恭榮表示，對於學生在各項競賽中的優異表現感到驕傲，除了恭喜獲獎的黃誠裕、林修、吳宗修同學，也感謝指導老師犧牲假日及晚間休息時間，全力培訓學生才有如此佳績。公東高工一直以參加專業競賽為優良傳統，為此學校與老師都全力支持和投入，讓學生有機會與全國最優秀的選手競技，展現台東學子的技藝潛能。