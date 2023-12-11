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台東縣府跨局處強強聯手　慢食節獲ISO 20121國際驗證

▲台東慢食節榮獲ISO 20121國際驗證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東慢食節榮獲ISO 20121國際驗證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為讓永續政策能深入各層面及各界人士，繼2021年最美的星空之後，今年特別以台東慢食節活動為重點標的，由農業處及環境保護局聯手導入ISO20121永續性活動管理系統，並成功獲第三方國際驗證單位通過，並於9日在台北華山文創園區的「台東慢食節《未來餐桌》」活動中，台東縣長饒慶鈴現場接受英國標準協會(British Standards Institution; BSI)頒證，象徵著台東積極邁向永續營造的慢活城市的新里程碑。

▲台東慢食節榮獲ISO 20121國際驗證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「慢食運動」由義大利籍卡羅‧佩屈尼(Carlo Petrini)自1980年代所發起，以「優質(Good)、純淨(Clean)及公平(Fair) 」三大原則為理念，守護文化和生物多樣性的食物系統。台東自2012年起，每年舉辦慢食節透過慢食店家評鑑及各類工作坊等課程培育慢食店家，慢食節不僅是倡議慢食理念，台東縣政府農業處更同步推動食農教育、保存與傳承各族群飲食文化、建立廚農媒合平台、行銷在地農特產及推動吃在地品當季的低碳飲食文化等，符合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)多元任務。

縣長饒慶鈴表示，在2021年代表台東大型觀光盛會之一的「台東最美星空STARRY TAITUNG」活動導入ISO 20121永續性活動管理系統並獲得驗證，今年在農業處及環保局共同努力下，讓具農業代表性的「台東慢食節」也取得英國標準協會(BSI) ISO20121永續性活動管理系統驗證，這都基於台東縣府過去辦理多年大型活動累積經驗，再透過跨局處研討合作下，掌握各活動對於環境、社會與經濟面向的衝擊後，研提有效因應措施進而達成永續發展目標，未來縣府在辦理各大活動也會藉此寶貴經驗，導入ISO20121永續性活動管理系統，逐步讓台東的農業與觀光都能夠達到永續發展目標。

環保局指出，台東慢食節歷經多年推動，每年不斷求新蛻變，以獲得此次ISO20121永續性活動管理系統驗證《流域餐桌》場次而言，不僅倡導慢食理念也創造廚農媒合平台，積極落實吃在地品當季低碳飲食，此外，活動全體參與者也禁用一次性餐具且要求使用自然食器，並實施廚餘分類與資源回收，就人員交通所產生溫室氣體亦納入活動考量，提供大眾運輸多班次接駁公車，同時運用電子媒體積極宣導，藉以減少活動交通碳排放。

此次活動在專業輔導團隊環榮永興股份有限公司協助策展單位津和堂城鄉創意顧問有限公司共同努力下，運用5項利害關係人議合及分析，確立3面向8項永續議題11項永續目標並實施33項永續對應作為，也將永續性活動管理系統完整文件化，利於未來持續導入其他活動應用。

環保局呼籲，永續並不是遙不可及的夢想，而是每人每日都可以響應落實的作為，所有人都應該友善環境，並朝向人類健康發展，兼顧環境、社會與經濟，期待每個人都能走在永續的道路上，一起為自己與下一代的永續未來盡最大的努力與心力。

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