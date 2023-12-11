台東森林公園景觀改造工程　落實生態檢核保護本土原生物種

▲台東森林公園景觀改造工程，邀請台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會等NGO前來提供相關意見。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



位於卑南溪口的台東森林公園，面積約280公頃，為國家級重要濕地，範圍內生態豐富，常見黃鸝、環頸雉在園區出沒，冬天時更有白冠水雞、戴勝、花嘴鴨等冬候鳥進駐，是賞鳥人士的天堂，當中更有鷺鷥湖、活水湖、琵琶湖等水域池沼，常見龜鱉類、蛙類出沒。近日台東縣政府進行森林公園景觀改造工程，為使施工過程對生態環境衝擊降至最低，特別邀請台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會等NGO前來提供相關意見，更落實施工中生態檢核相關作業，當中包含樹木保護、環境教育、蓮花池外來種移除等友善措施。

縣府建設處指出，由於森林公園內原生龜鱉類生態豐富，此次生態檢核作業，台東縣政府更自主將工區內之蓮花池提升為高度敏感區，而生態檢核團隊於蓮花池施工前更邀集工班成員進行環境教育，課程內容包原生種龜類辨識、珍稀鳥類辨識、遭遇野生動物處置方式、相關罰則等，生態團隊特別訂製紅龜粿請工班吃下午茶，加深其對原生烏龜保育印象。

為避免機具挖掘對蓮花池動物造成傷害，15日上午生態檢核團隊和施工工班將先進行蓮花池原生種移置、外來種移除相關作業，當天預計移置原生種鯉魚、鯽魚約20隻、斑龜30隻，移除外來種巴西龜10隻、吳郭魚135隻、混種火口魚20隻，當中巴西龜和火口魚屬於強勢物種，威脅當地生態，已委請相關單位處理，希望能夠落實本土原生物種保護。