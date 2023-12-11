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侯友宜拋住宅政策　民進黨憂重演22K困境：最低房價恐變1500萬

▲▼民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜曝光精障者姓名與長相，涉違反《精神衛生法》，但新北市衛生局認定無違反規定。對此，民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜今（6）舉行記者會，批評衛生局行政不中立，包庇特定候選人，發文向衛生局檢舉，盼衛生局秉公處理，維護精神相關疾病患者的權益。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前拋出提供青年1500萬元全額房貸政策，不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（11）日表達憂心稱，此舉恐讓「22K」困境重演，形同宣告最低房價為1500萬，未來別再肖想1000萬的房子，此外，10年不得轉售恐鎖死青年，人生完全綁在房貸上。

侯友宜上周端出「青年購屋有好康」住宅政策牛肉，針對對象為信用無重大瑕疵的40歲以下青年，經排富後首購購屋者，免籌頭期款，提供1500萬元額度全額貸款、利息補貼0.5%、利息優惠5年的優惠方案，貸款期限最高40年。

對此，卓冠廷今天表示，「可怕的1500萬全額房貸政見，恐將讓最低房價變成1500萬？」正副總統候選人侯友宜、趙少康的這個恐怖政策，已經恐怖到讓人無法再笑侯趙草包，兩大惡果將讓年輕人更加痛苦。

卓冠廷指出，第一個惡果是，宣告最低房價為1500萬，當年馬英九發明22K薪水補助，最後直接讓年輕人起薪變22K，現在又有一個侯友宜，要1500萬全額貸，全部都以「年輕人」為名，為什麼大老闆們開心？為什麼大建商們沒意見？如此無痛，就是因為勞工更低薪了，房子更好賣了，「你各位未來別再肖想1000萬的房子，然後更多人被『不用頭期款』騙進圈套裡，等著更嚴重的陷阱」。

卓冠廷表示，第二個惡果是，10年不得轉售鎖死青年，侯友宜跟詐騙集團一樣，揚言「每個月繳19000房貸就可以買到房」，已經可以預測這個不幸的政策上路後，最大危機會是購屋後3至10年間，因為寬限期3年或5年過後，每月繳的房貸約是之前3倍，5萬到6萬甚至更高，利息卻只補貼5年。

卓冠廷憂心，「當青年面臨房貸火箭式起飛，收入又沒有突然爆增的情況下，人生完全綁在房貸上」，難怪昨天有媒體朋友去下斡旋，還被房仲回來嗆說「房東不賣，要再多150萬」，看來炒房投資客的底氣，就是侯友宜給的，投票日都還沒到，這種不負責任的言論，就已經讓青年蒙受其害。

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