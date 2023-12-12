1日2批里長赴陸案　賴清德競總：侯友宜心裡有鬼？

▲賴清德競總發言人陳世凱。（資料照／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

彰化縣和美鎮糖友里長何吉盛被檢舉赴陸接受落地招待，彰化檢方11日向法院聲請羈押禁見，成為總統選戰話題。賴清德競總今（12）早呼籲國民黨總統參選人侯友宜說明後，侯友宜競辦表態反對境外勢力介選，不過，賴競總發言人陳世凱下午續指，侯友宜切割不了心裡有鬼。

何吉盛是連任3屆的里長，也是中國國民黨21全黨代表、彰化縣村里長聯合服務總會長，上周侯友宜至彰化參訪並成立「全國里長侯援會」，侯親自授旗給何吉盛，何則致贈好彩頭給侯友宜。

對此，陳世凱今天上午表示，該名里與侯友宜關係非淺，對比侯友宜喊出重啟服貿、開放中生就業等試圖將台灣鎖進中國的政見，更是啟人疑竇，呼籲侯友宜不應迴避質疑，應該出面說明。

侯友宜競總發言人表示陳柏翰回應，「我們反對一切境外勢力對選舉的干涉，更反對境外任何企圖對國家安全及民主制度的侵害，對於有里長疑受中國大陸招待一事，目前檢方偵辦中，若經查危害國家安全屬實，我們一定會嚴厲譴責」。

不過，陳世凱下午透過新聞稿續指，「中國介選事件並非單一案例，侯友宜依然不願正視面對，同聲譴責，是否是因為確實有所關連，侯友宜心裡有鬼，否則怎麼會自己親自授旗的重要輔選幹部，疑似接受中國招待介選，侯友宜本人也提出重啟服貿、中生來台等政策？卻如此避重就輕，不敢出面回應？」