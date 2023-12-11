冷鏈物流中心部分進度落後　農業部：不希望趕進度影響施工品質

▲農業部投入140元經費推動冷鏈政策，部分進步落後。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／雲林報導

農業部投入140億元推動冷鏈政策，其中由政府補助3.1億元的雲林縣漢光蔬果區域冷鏈物流中心今舉行竣工典禮，將導入智能物流產線及數位理集貨配送系統，處理量能每日可達150至200公噸，每月蔬果轉運量可達6000公噸。但除了漢光冷鏈中心外，部分冷鏈建設進度落後，農業部代理部長陳駿季表示，不希望為了趕進度，讓施工品質變差。

雲林縣漢光蔬果區域冷鏈物流中心今舉行竣工典禮，包括行政院副院長鄭文燦、農業部代理部長陳駿季、前部長陳吉仲與立委劉建國等人與會。

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鄭文燦表示，漢光冷鏈物流中心加上截切中心總經費約7億元，農業部補助3.1億元，希望未來可以提升20%的銷售量，提高農民收益。

農糧署副署長姚志旺指出，漢光蔬果區域冷鏈物流中心廠區將導入智能物流產線及數位理集貨配送系統，未來農產品處理量能每日可達150至200公噸，每月蔬果轉運量可達6000公噸，主要供應全台各大超市、國軍副食、團膳等多元通路，並積極輔導百位青農，契作有機、產銷履歷等溯源農產品面積超過500公頃。

農業部獲行政院支持，從2021年起投入140億元，以4年期程推動冷鏈政策，預計建置國際保鮮物流中心2處、區域冷鏈物流中心8處、改善外銷檢疫處理場所5處、升級批發市場14處及輔導430件農民團體及農企業申請案等，但根據立法院的報告，目前部分進度落後。





▲漢光蔬果區域冷鏈物流中心今舉行竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

陳駿季坦言，漁業部分因為用地取得跟工程規劃不易，目前進度較為落後，內部已經進行檢討，但強調不希望因為趕進度，導致施工品質變差，至於農業冷鏈部分，在縣市政府協助下，有部分進度超前。

針對有農民抱怨，漢光領了政府補助，但當產銷失衡時，並沒有協助農民。陳駿季表示，農業本身的經營模式與商業不同，農業經營過程中，很多是靠農民團體，而漢光本身是由農民團體組成的合作社，農業部對漢光的投資，不代表是對個人的投資，是對一個系統的投資，漢光本身也有跟農民契作，期待未來不只針對價格去收購，也能有分潤制度。至於有農民指漢光不收，農民辛苦收成的農產品，陳駿季認為是誤會，因為前端產品田間熱沒有去除就進來，這是不好的，應該是要有系統的生產流程，維持冷鏈不斷鏈。