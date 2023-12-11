卸任忙教書跟輔選　陳吉仲：走到哪大家都不捨「擁抱痛哭」

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由農業部輔導補助的雲林縣漢光蔬果區域冷鏈物流中心今啟用，行政院副院長鄭文燦出席竣工典禮，前農業部長陳吉仲也現身會場，面對媒體談到，卸任兩個月來，常到各地說明農業政策，「走到哪裡，大家都是不捨」，還有很多人看到他，擁抱痛哭。針對營養午餐恢復使用液蛋，則說：「終於看到專業回歸。」

陳吉仲說，卸任兩個多月來，除了回到學校任教外，因為不用每天坐在辦公室，會利用假日走訪各地，輔選農業縣立委，也說明農業政策，而且「走到哪裡大家都是不捨，還有很多人看到擁抱痛哭」，但對他而言，更重要的是政策要持續。

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▲前農業部長陳吉仲（右一）卸任兩個月，仍頻繁出席農業部相關活動。（圖／記者楊惠琪攝）

談到部分縣市從今天起營養午餐恢復使用液蛋，陳吉仲說，過去一直強調的就是專業，學校午餐不用國產液蛋，完全跟專業背離，學校每天有180萬個學童，用每一顆手打的殼蛋，跟直接用國產液蛋，是完全不一樣效率和食品安全，樂見專業終於回歸，營養午餐恢復使用液蛋。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘先前踢爆進口蛋爭議，還聲稱遭網友恐嚇威脅，後來證實是自導自演，日前遭起訴。陳吉仲也首度親口回應，不會在乎要不要還自己公道，人在做天在看，只要是對農業好的事情都會全力以赴，從來不會因為網路上的紛紛擾擾阻礙了農業的進步。