好油被起訴國民黨8縣市同步解除液蛋禁令　網批：大街造謠小巷解禁

▲因進口液蛋改標爭議，許多縣市營養午餐禁用液蛋。（圖／記者楊惠琪攝）



記者杜冠霖、陶本和／台北報導

煽動進口蛋、液態蛋有食安問題，自導自演恐嚇案的「Linbay好油」版主林裕紘（下稱好油）與前國民黨黨工網軍許哲賓，即將面臨桃園地檢署以偽造文書及滅證等罪起訴，國民黨執政的北北基桃等8縣市，也將解除學校營養午餐禁用液蛋禁令，挨批是大街造謠小巷解禁。

今年9月好油質疑，應該冷藏使用的進口雞蛋，被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，導致雞蛋迅速變質，本土液蛋混進口液蛋，質疑可能流向校園營養午餐。國民黨侯友宜等執政縣市首長隨即跟進林裕紘說法，在沒有證據證明液蛋有食安問題的情況下，宣布禁止營養午餐使用液態蛋，至今超過60天。

有家長表示，9月收到幼兒園訊息通知，因為收到台北市教育局來文，高中以下校園午餐禁用液蛋。家長質疑，雞蛋對孩子來說是最有營養的食物之一，孩子也喜歡茶碗蒸、炒蛋、玉子燒，不懂好油都抓起來認證是自導自演，市場上也都是合格的蛋，為什麼還不能恢復營養午餐使用液蛋。

行政院長陳建仁當時也指出，台灣市場上供應的蛋，99%都是國產蛋，都是安全的，台灣用國產蛋做出來的液蛋，都可以使用，不需要矯枉過正。教育部長潘文忠也認為，一味禁止未必是最好的方式，教育部訂有學校營養午餐供應的內容和基準，規範6大類食物，確保學生均衡飲食。

對於侯友宜等藍營縣市長，選在好油與前國民黨網軍黨工羈押期滿，決定解除學校營養午餐禁用液蛋禁令，有網友發文質疑，在好油林裕紘和國民黨黨工許哲賓交保準備起訴之際，北北基桃四個縣市原本1月才要解除液蛋禁令，現在可望提前解禁，會是巧合嗎？

對此，網友也分別表達看法，認為「一被起訴就解禁 是怕被牽連到什麼嗎」、「笑死，蛋突然又沒問題了？ 堅持食安不該退讓吧」、「藍營怎麼沒有大動作開記者會喊政治迫害呢 不敢上車嗎」、「阿前陣子打蛋是在打心酸的哦」，有網友直指「垃圾網軍抓出來，蛋就沒事了」、「代表本來臭蛋一堆根本就是製造出來的假訊息啊 以訛傳訛的代表」，也有網友緩頰「陳吉仲自己也說過缺蛋」。

這段時間協助處理雞蛋議題的人士指出，臺北蛋商公會於9月3日、24日，二度調漲每台斤蛋價3元、2元，之後好油與國民黨黨工網軍落網，10月8日好油裁定收押禁見，隨即於10月25日雞蛋每斤降2元、10月31日降價3元、11月7日降價2元，連續三周價格下跌，市場也趨於穩定。「特定政黨聯合媒體惡意造謠，拿民生物資進行炒作、鬥爭，真的很不可取。」

▼國民黨執政縣市解除學校營養午餐禁用液蛋禁令。（圖／讀者提供）

