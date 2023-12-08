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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

告發Lin Bay好油網軍案後頻遭冒用身份　謝佩芬嘆：自己和家人被威脅

▲▼謝佩芬遭到冒用身份。（圖／謝佩芬競選辦公室提供）

▲謝佩芬遭到冒用身份。（圖／謝佩芬競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘之前涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演被恐嚇案，昨晚爆出新進展，林裕紘自稱筆電國外被偷卻在台灣被搜出。民進黨立委參選人謝佩芬8日指出，從告發這兩人利用假帳號造謠後，她就開始被冒用名義四處傳恐嚇信，自己和家人也被威脅，昨晚又有人盜用她名義，向商家傳送威脅訊息，呼籲受害者與她聯絡。

「Lin bay好油」版主林裕紘不斷批評政府的進口蛋政策，聲稱自己因為揭露進口蛋事件而遭到恐嚇，但桃園市警方調查後發現，全案竟是林對國民黨工許哲賓作出指示後自導自演。

謝佩芬表示，昨（7日）晚間有媒體披露，找到林裕紘瞎掰在國外被偷的筆電。巧合的是，在好油案遭起訴之際，國民黨執政的北北基桃等8縣市，將解除學校營養午餐禁用液蛋禁令。

謝佩芬指出，昨晚有人又盜用她的名義創假帳號，向位於員林的某商家傳送威脅、恐嚇訊息；訊息提到「我在電競館裝了兩個炸彈，明天中午前給我準備三百萬台幣，不然我會讓炸彈爆炸！」

謝佩芬直言，自參選以來，她被冒用名義傳給各政府機關諸多恐嚇信，也收到多封自己和家人發出的威脅信，「這一切，都是從我告發自導自演的Lin Bay好油、揭發我的大學同學許哲賓利用假帳號在ptt上大量抹黑造謠，並無中生有留言攻擊我後開始的。 」

謝佩芬表示，面對用恐嚇、威脅讓人心生畏怖的手段，她雖然擔心，但從不膽怯；但如今這股暗黑的勢力卻以她的名義去傷害店家、恫嚇人民，令人憤怒，也對受到威脅的店家感到非常抱歉。因為她選擇揭發、對抗暗黑網軍，連累了完全不相干的大家！

謝佩芬表示，投票的日子越近，暗黑網軍對她的攻擊不減反增，但她會依法律途徑繼續捍衛權利；選戰倒數五週，她會繼續努力爭取前進國會，爭取中山、北松山市民福祉，揭發、對抗、踢爆暗黑網軍產業鏈。 若有民眾收到以謝佩芬名義發出的恐嚇訊息，請與她聯絡，「絕不向卑鄙的惡黑勢力低頭！」

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