30餘年來首見！屏東羊隻驗出人畜共通「布氏桿菌」　緊急撲殺消毒

▲屏東乳羊場傳出布氏桿菌病確診陽性案例，也是30餘年來首見。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者許敏溶／台北報導

農業部動植物防疫檢疫署今（9日）表示，屏東縣九如鄉的乳羊場，在進行每年乳羊場定期布氏桿菌病主動監測時，發現3頭羊隻確診陽性，為30餘年來首見，隨後依程序採取撲殺處置並進行全場清潔消毒，。防檢署強調，還不清楚感染原因，需要進行調查，目前仍屬個案，且該病雖為人畜共通傳染病，但國內市售羊奶皆經巴氏德滅菌法處理，可有效殺滅布氏桿菌，市售羊乳安全無虞，民眾皆可安心購買。

防檢署指出，農業部獸醫研究所在針對屏東縣九如鄉1個飼養141頭羊的乳羊場，執行每年乳羊場定期布氏桿菌病主動監測時，發現3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置並進行全場清潔消毒。

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防檢署表示，布氏桿菌病屬我國動物傳染病防治條例乙類動物傳染病，在羊隻臨床症狀不明顯，主要引起生殖器官與胎膜發炎、流產、不孕及睪丸炎等。

防檢署副署長徐榮彬指出，已經30餘年沒有驗出布氏桿菌病陽性，該病可透過口腔或接觸傳播，現在不清楚羊隻感染原因，還要進行調查。

為防堵疫病傳播，防檢署指出，陽性案例場的陽性動物，依規定撲殺銷毀並進行徹底消毒，其餘動物每6周採血檢驗1次，需連續3次檢驗全場動物均為陰性，才能恢復為一般場每年篩檢1次。

防檢署強調，我國每年定期對全部乳羊場進行監測，其餘乳羊場未檢出，該場僅屬個案發生。另本病雖是人畜共通傳染病，但國內市售羊奶皆經巴氏德滅菌法處理，可有效殺滅布氏桿菌，因此市售羊乳安全無虞，民眾皆可安心購買。

另外，疾管署表示，今日收到防檢署通知後，已轉知屏東縣衛生局針對該陽性場進行相關工作人員造冊、健康關懷及布氏桿菌感染相關衛教。