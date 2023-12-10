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拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立　鄭文燦：航空城補償費要加碼

▲拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立

▲黃世杰大園競總成立。（圖／賴清德桃園競總提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園立委選戰，第二選區(大園、觀音、新屋、楊梅四個行政區)的民進黨立委黃世杰拚連任，10日成立大園、新坡區競選總部，前閣揆蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦前來站台，盛讚黃世杰於地方交通建設、農民權益的爭取，大家有目共睹，籲選民力挺勤跑基層、認真做事的黃世杰。

鄭文燦指出，桃園機場週邊的國道二號天空斷橋，一斷就是幾十年，終於在今年一月順利接至台15線，是蘇貞昌、黃世杰、鄭文燦共同努力的結果。台61線的路面過去常被詬病坑坑洞洞，從明年開始，在黃世杰的爭取之下，12條東西向快速道路包括台61，共編了35億元，未來的道路維護會做得更好。

▲拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立

▲行政院副院長鄭文燦出席黃世杰新坡競總成立大會。（圖／賴清德桃園競總提供）

地方相當期待的清華大學桃園醫院，教育部、衛福部已正式通過核准，也順利跟高雄醫學大學簽約BOT。鄭文燦表示因應物價提高，航空城的補償費要更高，來確保居民的權益，未來只會加碼，但要給政府一點時間，請大家安心。

蘇貞昌說，黃世杰相當重視大園周邊的交通，國二甲(空中斷橋)接台15今年已通車，未來會再延伸到台61；航空城周邊道路全部拓寬；新建國一甲線，全部加起來800億，黃世杰努力在替大園爭取交通建設。蘇貞昌還針對對手要開放中國學生來台就業的主張，直說「千萬母湯」，希望未來可以延續蔡英文的路線，讓美德贏台灣。

▲拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立

黃世杰在新坡競選總部大會中提到，66快速道路全線高架的最後一哩路就在觀音，目前已經進入規劃設計的階段，3年之內台66全線高架就可以連接到台61線。

鄭文燦細談新坡地區的建設，除了已完成親子館、公托中心，新坡國小多功能場館之外。未來部立桃園醫院也會擴建新屋分院，以及在觀音大坡腳營區建立有150床規模的長照中心，營建署正在設計發包中，讓觀音的長者得到更多更好的照顧。

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