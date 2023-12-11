藍綠民調僅差50萬票！　徐巧芯曝「侯康配」翻轉關鍵在這族群

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠民調僅差50萬票！　徐巧芯曝「侯康配」扭轉關鍵在這族群

▲國民黨總統候選人侯友宜、徐巧芯出席聯合選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯與總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選將近，近期多份民調皆顯示民進黨「賴蕭配」保持領先、國民黨「侯康配」緊追在後、民眾黨「柯盈配」暫居第三。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯就分析，藍綠差距約5個百分點，換算成選票僅50萬票，差距不大，能激起藍軍投票意願，這次台商華僑應該會返鄉投票。

徐巧芯10日在節目《下班瀚你聊》中指出，從近期媒體公布的民調加上內參民調來看，侯康配大概是小輸賴蕭配5％，《美麗島電子報》除了民調資料還有估票資料，賴蕭配在上一波是42.9％至43.9％，大約是584.8到598.4萬；而侯康配則是38.9％至40％，也就是530.2到545.2萬，其實兩組差距非常近。

「看民調差5％，其實換算成選票其實只有50萬票」，徐巧芯直言，所以目前民調領先也不一定會獲勝，落後也不一定會輸，這個要看近期的議題、投票當天投票率，乃至於天氣或台商華僑返鄉投票潮，都沒被估計到。她認為，因為差距很近，這次台商就會返鄉投票，國民黨的支持者很容易「恨鐵不成鋼」，民調輸太多就氣餒不投票、民調贏太多又覺得「不差我這票」就不投票。

「輸太多、贏太多都無法激起藍軍投票意願」，徐巧芯表示，現在就是指差5個百分點，說多不多、說少其實也很少，其他縣市她不清楚，但目前就台北市來看，選民的投票意願非常強烈，所以投票率、台商華僑的返鄉投票潮，能否激起中間50萬票的翻動就是關鍵。

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