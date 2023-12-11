黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立委參選人黃捷cos山道猴子當中的超商妹，照片PO出後引發話題，而她也用這樣的造型參加由吳崢、吳沛憶、苗博雅、黃捷、賴品妤及曾玟學等6位立委候選人組成的「這個世代」連線，10日晚間舉辦未來專場演唱會，黃捷現場表演cosplay的敬業功力獲得觀眾好評。

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日晚黃捷臉書突PO出山道猴子經典角色「超商妹」cosplay照片，不到一天湧入2.6萬粉絲按讚，演出時依然穿著同款黑色背心、短版牛仔褲與作者Eric同台演出，Eric也在許多粉絲不斷敲碗下，釋出新作品「猴選之猴」短片，將首映獻給演唱會，讓現場民眾不斷笑說「這就是我要的政治猴」。

最受矚目的黃捷扮「超商妹」與「山道猴子」作者Eric合體，上演莫忘初衷的精彩對白，黃捷還原《山道猴子的一生》中經典對白：「寶貝，你欠我的錢，什麼時候要ㄏㄞˊ」，並以還原度100%的服裝，甚至連對白的聲線、口吻都讓網友驚呼：「這是超商妹本人吧！」

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

壓軸演出由王彩樺帶領黃捷、吳沛憶、賴品妤大跳「保庇舞」，3人看起來有備而來，動作熟練，最後更被加碼喊「安可」，王彩樺現場也點名3位候選人來段solo，黃捷、吳沛憶、賴品妤毫不怯場，立即隨音樂馬上跳起舞，最後還擺出女團合體照，讓全場觀眾都趕快拿起手機拍下經典畫面，更喊大飽眼福，林昶佐則在一旁笑稱：「我真的很佩服他們，我覺得選舉好辛苦」，逗樂全場。

黃捷表示，這個舞步不難學，但因為沒有什麼時間練習走位，其實練習時間非常有限，但跳完總算也如釋重負，且當下跳的很開心、滿足，除了希望這首歌能保庇大家，也希望保庇候選人都能順利進入國會。

黃捷說，有別於傳統競選場合，未來專場演唱會就是希望讓所有世代共同參與，所以邀請每個世代、族群所喜歡的創作者、表演者，透過舞蹈、唱歌、脫口秀等方式演出，並且傳達他們的理念，最重要的是進一步認同他們對台灣民主的追求，過程中有詼諧，也有價值，希望大家可以與他們、與台灣，共同走在一起。