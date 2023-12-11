國民黨再揭蕭美琴國籍新事證　2004年傳記「自認只有美國籍」

▲國民黨召開「蕭美琴國籍自白新事證」記者會，揭露2004年蕭美琴絕版傳記「一個人也可以」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨台北市立委候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯等今（11）日召開「蕭美琴國籍自白新事證」記者會，揭露2004年蕭美琴絕版傳記「一個人也可以」，蕭美琴當年自認「『我卻只有一個美國的國籍』，如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人」。如果不是當年為了保有美國籍而說謊，就是現今的蕭美琴為了選副總統而說謊，民進黨與蕭美琴應該出面說清楚。

游淑慧列舉蕭美琴有關國籍的歷次發言，2000年11月，蕭美琴發表聲明指出，「我出生日本，母親是美國人，因此有美國國籍，而父親是台灣人，同時具有中華民國國籍。有很多人質疑我，在政府機關工作，為什麼不放棄美國籍。問題是，外界不瞭解的，是放棄不放棄美國籍，並不是我的選擇。由於我在台灣沒有戶籍，我的護照號碼是X開頭的華僑護照。這本護照，除了入境中華民國之外，沒有一個國家承認的。也就是說，如果今天我在沒有拿到臺灣戶籍前，就放棄美國籍，在臺灣的工作又沒有的話，我三個月後會成為『無戶籍的國際流民』，臺灣不能住，哪裡都不能去。」

游淑慧表示，2009年1月，蕭美琴口述、聯合報整理報導指出，「嘿嘿嘿」事件，也讓我的國籍問題被拿來作文章。因為蕭美琴在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成「無國籍」。為了申請中華民國國籍及護照，幾乎跑斷腿，卻一再碰壁。正當心煩時，一位尊敬的前輩一陳忠信提出建議，何不考慮選立委？當時她「美國人」身分，不但符合參選僑選立委條件，依戶籍法規定，一旦選上中央公職人員，還能夠合法、順理成章地申請成為中華民國國民，領有身分證，還能有戶籍，所有問題可以畢其功於一役。

游淑慧再揭露2004年，蕭美琴出版傳記中，有一個「我的『身分』疑雲」專章提及：我的情況卻和別人不同，別人是有兩個國籍，放棄一個外國國籍，還有一個中華民國的國籍，而「我卻只有一個美國的國籍」，如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人。你猜結果如何？我發覺，「美國人」的身份，不但能符合參選僑選立委的條件，而且，根據「戶籍法」的規定，一旦選上中央公職人員，還能夠合法地，順理成章地申請成為中華民國的國民，領有身分證，還能有戶籍，所有的問題可在此一役而解決。

游淑慧質疑，蕭美琴自傳的自白顯示，蕭可以分得清楚國籍與戶籍，難道民進黨跟蕭美琴還要再繼續說弄錯了嗎？她強調，中選會與內政部宣布蕭的資格合法，但沒有看到相關文件，包括放棄美國國籍證明書等。她認為，蕭美琴根本就是投機份子，不是當年說謊，就是現今說謊，蕭美琴應該自己出來說清楚。

徐巧芯質疑，很少有中華民國的國民或公民連自己的身分、認同搞不清楚？任何台灣人都會覺得荒唐。要參選中華民國副總統的蕭美琴，對自己國籍爭議說不清楚，不是過去說謊，就是現在說謊。她認為中選會沒公布相關證明文件，就通過蕭美琴的資格審查，就如同蔡英文有「論文門」，現在有蕭美琴的「國籍門」。

徐巧芯表示，從蕭美琴的自傳可以證明，這沒有媒體寫錯問題，因為作者就是是蕭本人，如果當年的說法是真的，蕭美琴如今就不具備參選中華民國副總統的資格。書中說道「出生時就是美國人，這樣的身分在過了二十幾歲後要申請中華民國國籍和護照都非常困難」，顯示蕭沒有的不只是中華民國的戶籍，沒有的其實是中華民國的國籍，如果蕭過去曾經有一段時間沒有中華民國國籍，那理當沒有選中華民國副總統的身份。

羅智強指出，民進黨一再展現「綠能你不能」的雙標，當年民進黨不斷攻擊馬英九前總統已經失效的綠卡，連美方官員都證明綠卡失效，民進黨還是天天打，質疑馬沒有忠誠度，但只是綠卡而已，而蕭美琴當年為了保有美國籍，多是說自己沒有中華民國國籍，現在為了選副總統，突然說自己一直有中華民國國籍，倒底哪個才是真的蕭美琴？