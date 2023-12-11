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轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　怒嗆政風處變東廠

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭倍宏率眾繞高市府抗議，狠批政風處變東廠。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏8日召開記者會，秀出一份從高雄市政府政風處「流出」的通報單，指控遭到高雄市政府監控。他今天率領競選團隊到市府大門前面抗議，批評政風處已變東廠，更嗆高雄市長陳其邁完全不避嫌地以巿政府資源為黃捷助選，使高雄市政府已經實質上淪為黃捷議員的競選總部，強調將追究到底。

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭倍宏不滿控訴遭高市府被監控又栽贓。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

郭倍宏說，高雄市政府政風處假藉查賄之名對一般民眾進行監控，這種威脅平民老百姓的動作，經過國民黨踢爆，我才知道自己成了最大的受害者。原來，高雄市政府為了贏得這次選舉，竟編造子虛烏有的指控來羅織他的支持者罪名，並結合檢調系統，企圖以查賄為藉口直接侵入個資，包括金融帳戶、資金流向、人員來往情形⋯⋯等。

郭倍宏說，「東廠錦衣衛」到底是聽誰的指令才會對政敵下如此重手？當然是聽他們的主子-市長。法務部廉政署硬凹說這是例行賄選偵查，果真如此嗎？只查非綠陣營，卻對民進黨候選人完全跳過，意指民進黨候選人個個人品高尚，不會有賄選情事嗎？法務部為了掩飾高雄市政府政風處違法亂紀，卻瞎掰出這麼虛偽的理由，讓人一戳就破！  

高市府政風處在其正式公文書栽贓他賄賂里長，並任意編造一個數字密碼 8萬塊錢，說他「每月支付里長8萬元為對價，藉以拉攏里長伺機為我助選」；如果確有其事，何不直接移送法辦呢？或者為何不編個更大的數字，索性汚衊他對每位里長送上百萬元，不是更符合他的身價嗎？！  

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭倍宏競選團隊今天來到高雄市政府大門前面抗議。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

郭倍宏強調，對於公部門這麼誇張及惡毒的造假，他已經放下憤怒，反正接下來就是律師團的事了；這些涉嫌觸犯妨害名譽、偽造文書以及違反選罷法意圖使人不當選罪的所有罪犯，為了台灣社會未來的安祥平和，一定追究到底。  

競選團隊今天來到高雄市政府大門前面抗議，是因高雄市長陳其邁完全不避嫌地以巿政府資源為黃捷助選，使高雄市政府已經實質上淪為黃捷議員的競選總部；政風處職份所及應當偵查的對象是公務員，但卻偵查到平民老百姓身上來，而政風處的最高主管就是高雄市長陳其邁，若非陳市長直接下令，諒政風處不可能也絕不敢如此大辣辣地侵犯平民老百姓的基本人權。  

郭倍宏強調， 陳市長若知禮義廉恥，除了鄭重道歉外，應立即下台承擔政治責任！全世界民主國家只要發生這種醜聞皆是下台負責，美國水門事件發生違法監聽政敵，尼克森總統下台就是必然結果。

台灣只有「綠能，你不能」，我們雖號稱民主國家，但民進黨整肅異己的作法，其目的是讓所有人皆噤若寒蟬；這種媲美北韓政府的手法，我們每個人都很可能就是下一位。親愛的台灣人民，我們是否該問問，究竟大家還要再忍耐多久？  

對此，高市府政風處表示，選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉之業務，各縣市政風單位都一樣，均在職掌業務範圍內配合執行。高市府發言人周璟瑜則說，司法政風是一條鞭制度，與市府其他業務機關不相關。

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