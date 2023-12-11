不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，會依循總統蔡英文的外交路線，10日進一步稱雖然同意維持良好對美關係，以及足夠的國防自主能力，但不贊同蔡英文的兩岸關係、內政處理，認為應走「中間路線」。柯文哲11日表示，台灣對中國大陸不可能完全脫鉤，所以目前不來往一定不對，而內政部分則是「不貪污就好」。

▲第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，柯文哲親自赴中選會抽號並受訪。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲11日上午親自赴中選會抽取候選人號次，由於副手吳欣盈赴杜拜參加COP 28，因此無法趕回台灣陪同，僅有競選總幹事黃珊珊與立委候選人們到場，並在柯文哲抽到1號後大喊「義無反顧拚一次，最好選擇選1號」。

針對昨臉書稱不認同蔡英文兩岸關係、內政處理，所謂「中間路線」為何？柯文哲說明，自己不認同蔡英文兩岸、內政路線，兩岸部分是覺得「不需要搞成今天這個僵局」，這要有智慧，當然中國大陸對台灣一定有領土上的野心或想法，但台灣也要有能力應對。

柯文哲提及，2018年美國開始中美對抗時，美國國家戰略是「脫鉤」，可是今天已經改成了「風險管理」，同樣台灣對中國大陸也是一樣，不可能完全脫鉤，所以目前完全不來往、不講話也一定不對，只是交往過程中一定要有「風險管理」概念；至於內政部分，「明白跟你講，不要貪污就好了」。