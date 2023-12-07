國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

▲賴清德競辦發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

7日國民黨粉專稱台美關係史上最好是民進黨大內宣。賴清德競總發言人郭雅慧表示，國民黨為自身選舉利益，不惜非法揭露政府間傳遞訊息的涉密文件，可能因此危害台美關係及台灣對外談判進程；國民黨戰鬥藍們與其忌憚台灣戰貓、不斷進行抹黑，不如多做點功課，向台灣及國際社會說明國民黨的兩岸與外交政策是什麼。

郭雅慧說，這2日已經多次說明，國民黨宣稱的「機密文件」是「涉外工作聯繫通報表」，主要用於政府機關進行外交會談時的談參，並非記載對方完整回應，更非會議紀錄。

郭雅慧指出，國民黨為自身選舉利益，不惜非法揭露政府間傳遞訊息的涉密文件，更多次拿這份通報表進行不實的政治抹黑，凸顯國民黨對國際外交事務絲毫不熟悉，更可能因此危害台美關係及台灣對外談判進程，傷害第一線辛苦拚外交的同仁，對於國民黨這樣的言論表達最嚴厲的譴責。

郭雅慧強調，蕭美琴擔任駐美代表期間，致力推動各項深化台美關係之政策，包括完成簽署台美21世紀貿易倡議協定、成功推動避免雙重課稅法案等，成績有目共睹，更曾被紐約時報封為華府最具影響力的大使之一。

郭雅慧表示，國民黨戰鬥藍們與其因為忌憚台灣戰貓，因而不斷進行抹黑攻擊、唱衰台美關係，不如多做點功課，趕緊向台灣及國際社會說明國民黨的兩岸與外交政策是什麼，才是負責任的做法。