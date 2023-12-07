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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕盼核定中捷藍綠延伸　林佳龍憂建設「從有到無」

▲總協調林佳龍出席賴清德競總組織架構公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中捷運藍線及綠線延伸案成為總統立委選戰攻防話題，台中市前市長、總統府秘書長林佳龍今（7）指出，過去總說「中央卡盧」的台中市長盧秀燕，又改口「中央有權」變更整個計劃，盧執政至今5年了，找不到任何一項市府從無到有、新提出的重大建設，「盧市長真的懂建設嗎？」

盧秀燕近日表示，她感覺現任行政院長陳建仁與副院長鄭文燦對台中市政府相對友善，她還是抱著一絲希望，希望在年底、或最晚明年總統大選前，中央能讓捷運藍線、綠線延伸等核定，不但顯示對台中市的回應與善意，也是給台中一份「新年禮物」。

不過，林佳龍透過臉書回顧，中捷綠線延伸至大坑與彰化段在他市長任內提出，綠線延伸的可行性研究審查也交通部長任內通過，但自己已離開交通部兩年多，仍舊沒有進度，這是因為盧市府執意與彰化段合併送審，才讓計畫延宕至今，實際上，中捷綠線延伸財務計畫是合併的，盧秀燕只需要拆開綠線在台中延伸大坑段的申請書，與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度。

林佳龍說，他昔日蹲點10年、執政4年，勾勒「大台中123」以及「2025台中好生活旗艦計畫」等計畫，從規劃設計、提案到爭取預算逐步實踐，例如全國最大再生水計畫的福田水資源回收中心，就是其中一個從無到有的例子，總經費93億、市府自籌5億多，每天13萬噸的再生水，可供台中港工業專區使用，也是能夠出售的「賺錢水」，是中央地方合作、國內污水廠廢水提供給工業區使用規模最大的示範案例。

林佳龍舉例，自己任內推動大台中山手線，獲得行政院支持納入前瞻基礎建設計畫，從市長到部長「從無到有」成功推動從烏日成功站到追分站的雙軌化，增加山線和海線對開的班次，就是大台中山手線的下環。他說，只是大慶到烏日高架化建設，中央已計畫編列72億元與地方各半負擔，可惜至今因地方不願支出一毛錢而持續擱置。

林佳龍說，盧市府執政5年過去了，自從大選開跑以來，除了大喊能夠開工的開工，不能完工的甩鍋外，遭到破壞的十大建設，許多「從無到有」的好多努力逐漸「從有到無」，不僅浪費時間也浪費金錢，非常可惜。

林佳龍也質疑，現今台中市的城市發展，哪一項建設是盧市長「從無到有」的規劃與提案？最終無法迴避的，是執政者沒有爭取建設、提案的能力，也無力提出新的願景規劃，這將是台中未來城市發展的最大隱憂。

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