藍營黑函控蕭美琴「斷花蓮人回家路」　綠委還原：是很擔心選情？

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮立委選戰白熱化，民進黨立委范雲7日指出，國民黨花蓮縣黨部家家戶戶發放「誰斷了花蓮人回家的路？」的文宣，指控蕭美琴阻擋花蓮交通建設。范則列出蕭美琴交通建設6政績，並批評藍營，是擔心蕭美琴拉高總統票選情，還是擔心蕭美琴已成為張美慧最大的助選員？

對於黑函，范雲表示，最近幾天，花蓮很不平靜。國民黨花蓮縣黨部家家戶戶發放「誰斷了花蓮人回家的路？」的文宣。這份文宣，企圖指控蕭美琴擔任立委時，阻擋花蓮交通建設，花蓮傅家，是擔心蕭美琴拉高總統票選情，還是擔心蕭美琴已成為張美慧最大的助選員？

范雲痛批，這是國民黨一貫抹黑造謠的手段，第一，蕭美琴擔任立委時，替花蓮爭取到超過140億拓寬台九線交通預算。第二，前瞻計劃有62億放在花東地區建設鐵路雙軌電氣化，16億用來提升道路品質。第三，國民黨拼命杯葛前瞻計劃，才是阻擋花東建設的元兇。

范雲直言，鐵證事實：國民黨曾花了整整一個月，杯葛「前瞻基礎建設特別條例」，導致真正可以用來提升花東交通的經費，不斷被延宕。

范雲指出，請問國民黨，是忘記了還是害怕想起來？她細數，2017年審查時，國民黨立委的荒唐事跡，大家可沒有忘記：向主席台撒麵粉，稱「撒麵粉是要讓召委清醒」、把程序發言發言時間拿去播放「金包銀」、國民黨灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶杯葛、在吹哨、汽笛喇叭聲中繼續杯葛、號召700人到立院大門前丟鞋、丟雞蛋。

范雲質疑，國民黨當初為何阻擋前瞻預算？如今又為何抹黑造謠？到底是誰在阻撓花蓮人回家的路？面對國民黨當年的杯葛，現在的縣長、當時的立委徐榛蔚，妳在哪？

范雲直言，國民黨鋪天蓋地在花蓮發家戶傳單抹黑蕭美琴，蕭美琴為花蓮爭取超過140億的台九線拓寬預算、參與台九線的拓寬工程每場地方座談會，真正考量在地需求、鐵路中長期改善規畫，完整保障花蓮人「行的安全」、蘇花改未改善的路段爭取納入，推動蘇花安計畫、爭取花蓮站升等為特等站，增加人力編制。

范雲表示，蕭美琴改善花東一票難求問題，包括票務系統更新、花東購票實名制、爭取台鐵新購12節車廂列車優先行駛東部幹線，花蓮的交通改善不是一時之功，需要持續的實質努力，花蓮人對交通的渴望，不應淪為政治操作的工具。