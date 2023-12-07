趙少康搶攻年輕票　TPOC揭網路聲量：拓展票源不如預期

▲國民黨副總統參選人趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康為搶攻年輕選票，先是宣布徵求五所學校邀請他去演講，讓年輕朋友「問到飽」，又提到將拋出石破天驚的居住政策，引來各界關注。TPOC台灣議題研究中心發現，趙少康一開始聲量非常的高，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，明顯無法維持熱度，從網路輿情數據觀察，他吸引網路族群、年輕族群的能力仍有待商榷。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢。結果發現，趙少康11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。

此外，進一步分析趙少康的網路聲量來源，數據分析結果揭露，趙少康相關聲量最大來源，是經常轉貼各種新聞、討論政治議題的PTT論壇的八卦版（Gossiping），佔了趙少康總體聲量的22％，排名第二的是PTT論壇的政黑版（HatePolitics），聲量佔比為5％。

另外，值得注意的是，趙少康的網路聲量來源，其餘的頻道幾乎全都是政治立場親藍的媒體。整體而言，若以臉書頻道為例，趙少康的聲量有近7成的聲量集中在親藍媒體或自己陣營的粉絲專頁，這也凸顯趙少康試圖發動各類議題戰，想操作空戰以爭取年輕族群認同，然而目前觸及到的對象仍以藍營受眾為大宗，向外擴散話題、拓展新粉絲的能力相當有限。