侯友宜：我當總統用人唯才　「團結台灣不要分顏色」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統副總統參選人侯友宜、趙少康接受東森新聞專訪，針對自己的用人理念，侯友宜強調，台灣需要的是團結，「我當總統，用人唯才，不分任何黨派，只有團結台灣，不要分顏色」。

根據台灣民意基金會調查，民進黨所設立的獨立機關，未遭到大部分人民信任。侯友宜認為，這就是要組聯合內閣的道理，要維持獨立機關的獨立性，就是需要各黨各派好的人才共同來執政，而在所有機關裡，所有人都可推選進來，以示公平，不要變成一黨獨大，要有多元的聲音，要把人用對的地方，讓更多的人才一起看事情，面向會更周全，也才會更民主。

侯友宜提到，若他當總統，將用人唯才，不分任何黨派，只有團結台灣不要分顏色，讓台灣凝聚力更強，面對外面，由他來定訂大政策，找各種人才過來，一起好好做事，這樣人民才有福氣，像他選舉很少惡言相向，很少對人批評，就是對事情好好談，台灣需要的是個團結，在這塊土地共同成長，這才是個領導人該有的態度。

趙少康則說，這是很重要的宣示，像跟民眾黨沒有合作選總統，但是將來的政府會廣納優秀人士，民眾黨好的人也會進來，也就是民眾黨總統參選人柯文哲說的聯合政府。

主持人進一步提問，以後國民黨執政，是否有望與民眾黨共組聯合政府？侯友宜則回答，人才是國家的，用人唯才，不是人才，你是哪個黨的都沒用，他拒絕人情關說，人會決定事情，若用對人就會做對事。