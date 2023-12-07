國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

▲柯文哲開設「KP TV」頻道，對國民兩黨每日一問。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

面對2024大選倒數36天，民眾黨總統參選人柯文哲自7日起加強空戰，在YouTube啟動「KP TV」，柯文哲7日晚間主持節目時宣布，自己將「每日一問」國民黨與民進黨，針對國民黨部分，柯文哲直言，國民黨號稱要辦15場造勢，但積欠退休黨工9.8億元，為什麼至今都不還，卻還有錢選舉？

柯文哲從下午2時開始在YouTube啟動「KP TV」，與粉絲大談最新選戰議題，今日壓軸為柯文哲主持的「KP下班前」節目，針對今日最重要的任務，柯文哲表示，他猜對手們對於辯論會一定七拖八拖、拖到最後一秒鐘，盡量離投票日近一點，將效應減低，所以他決定在「KP TV」每日一問，讓對手想一個晚上，隔天由記者提問回答。

對於國民黨的問題，柯文哲表示，藍營當時與他溝通、希望柯當副手時，聲稱如果柯文哲當副手，國民黨就自己出錢，如果柯文哲要自己當正的，就要自己想辦法照顧樁腳；而國民黨最近號稱要辦15場造勢，「咦！請問國民黨，你們積欠退休黨工9.8億元，為什麼到現在不還？我知道你們會說『被黨產會擋住了沒辦法』，但你有錢選舉，怎麼沒錢還黨工的錢？」

柯文哲批評，「你（國民黨）連自己黨工都沒辦法照顧了，怎麼照顧全國勞工？你們有錢選舉，沒錢照顧自己黨工，然後推託給黨產會凍結，這沒道理！」

最後，柯文哲強調，自己每日一問藍綠，要對方想想看怎麼回答，「我讓你去想一個晚上，但真正辯論的時候你只能想20秒，我還讓你10個鐘頭。」 而一旁的柯辦發言人陳智菡則酸說，依照國民黨的習慣，20秒要變成40秒，柯文哲聽聞後則哈哈大笑地說「還要讓分是不是？」