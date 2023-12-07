戰隊成形！侯康配高雄競總合體看板上架　市黨部：選情穩定成長

▲侯康配高雄競總合體看板上架。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

繼前日侯康配高雄首面巨型看板在中山五福路上架後，讓藍營高雄許多基層支持者士氣大振，今（7）日下午侯友宜設立在市黨部的高雄競總外，也正式換上侯康配與立委候選人的聯合看板，以無黨登記參選立委的國民黨現任議員林義迪也一同在看板內，代表國民黨高雄戰隊成形，侯康+8位立委團結一致拚政黨輪替、國會過半。

侯康配高雄首面巨型看板5日上架高雄中山五福路街頭，由支持者贊助提供的看板在上架後。讓高雄藍營基層的軍心振奮、士氣大振，看板明顯吸睛，也讓高雄市民看到國民黨要為人民拚好康的決心。

▲設立在國民黨高雄市黨部的侯友宜高雄競選總部外牆，正式換上侯友宜及趙少康與8位立委候選人的合體看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日下午，設立在國民黨高雄市黨部的侯友宜高雄競選總部外牆，也正式換上侯友宜及趙少康與8位立委候選人的合體看板。其中值得令人注意的，就是以無黨壓線登記參選第一選區立委的國民黨議員林義迪，日前國民黨高雄市黨部對外表示林義迪是優秀從政同志，在最後一刻壓線登記就是希望擴大服務能量，為大旗美的市民爭取權益到國會發聲，市黨部一定全力輔選。

從10月28日的高雄萬人造勢大成功，到侯康配最強組合推出、第一選區林義迪壓線登記參選為國民黨爭一口氣，前日支持者自發籌款贊助力挺國民黨，都像是在為國民黨高雄的選情注入強心針，本周末更有大咖輪番南下為高雄輔選、拉抬氣勢。

市黨部指出，高雄選情穩定成長當中，國民黨高雄立委戰隊也已經成形，席次破蛋指日可待，未來除了掃街宣傳活動外，也要繼續團結各界更多力量，邀請所有面對政府不公不義看不下去，希望政黨輪替、找回中道理性的好朋友，一起支持侯康配及國民黨提名的立委候選人，讓國家恢復正常、台灣再出發、中華民國的未來才會更好。