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基隆年終演唱會添新亮點　城市代言人安心亞首度亮相

▲基隆城市代言人安心亞首亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市代言人安心亞（中）首亮相。基隆市長謝國樑（左）、基隆市文化局長江亭玫（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府再拋好消息！除了令人引頸期盼的「2023最愛基隆年終演唱會」即將於12月23日晚間18時30分在基隆市立體育館盛大登場，市長謝國樑今（6日）更驚喜宣布，由近年在主持、演技和綜藝唱跳等領域多點開花的安心亞擔任基隆的城市代言人，將要在年終演唱會上以全新身分與大家共度歡樂時光。

謝國樑表示，基隆有獨特的城市景觀及文化風貌，富具觀光條件，但在資訊迅速傳播的時代，如何在短時間內吸引到大眾的目光，便是城市行銷的一大重點，所以今年市府也首度推出城市代言人，並找來近期在演、歌、藝有全方位發展的安心亞擔任，透過安心亞正面、健康、有愛的活力形象，與基隆友善、溫暖的港灣魅力相互呼應，希望透過安心亞的代言與宣傳，讓更多好朋友看到基隆、認識基隆。

▲基隆城市代言人安心亞首亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲安心亞擔任基隆城市代言人。

謝國樑指出，除了城市代言人，今年年終演唱會活動也是首創之舉，除了觀賞空間的改善，更將基隆與雙北跨年間的關係由以往的排擠變成了互利，民眾有更多選擇，市府也得以為大家帶來最豪華的表演陣容，除了陳大天、阿喜與陳若穎共組主持群，更邀請到7組超強卡司，包含城市代言人安心亞、首次來基隆表演的玖壹壹、鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、U:NUS、未來少女-幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠等堅強陣容，要在今年冬天為大家帶來滿滿的溫暖。

在今天記者會中驚喜現身的安心亞說，基隆是個很溫暖的都市，希望藉由自己城市代言人的身分，帶大家多多認識這個城市，自己過去多次造訪基隆，常會開車去八斗子海邊吹風、欣賞海景跟拜拜，回程再到廟口品嘗小吃，便可以讓工作上的壓力一掃而空。

安心亞也透露，自己最常去廟口吃炒麵、滷肉飯加蛋、油豆腐，冬天最愛的是竹筍排骨湯，這些小吃是「值得從台北開車跑到基隆來吃」；她還預告說，年終演唱會當天將會準備比較歡樂的歌曲，配合即將到來的聖誕節，跟大家一起度過佳節。

▲基隆城市代言人安心亞首亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

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