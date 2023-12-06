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社會 社會焦點 保障人權

空運3箱「椰子油」來台！裝28KG液態甲基安非他命　5人下場慘了

▲呂男從馬來西亞走私3箱「椰子油」，瓶中其實是甲基液態安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲呂男從馬來西亞走私3箱「椰子油」，瓶中其實是甲基液態安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者戴若涵、郭世賢／基隆報導

關務署台北關查驗人員9月間發現，有3箱從馬來西亞運來的「椰子油」有問題。檢方調查後發現，呂姓男子由馬國聯繫毒品賣家，將液態甲基安非他命運來台灣，並由何、李、劉、張等4人協助收貨，依法將5人起訴。

檢方指出，呂、張、何、李、劉等5人，明知道安非他命屬於第二級毒品，竟先由呂男與馬來西亞不詳的賣家聯絡，用椰子油玻璃瓶裝液態甲基安非他命，假冒椰子油用空運快捷寄送的方式運毒。

▲呂男從馬來西亞走私3箱「椰子油」，瓶中其實是甲基液態安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

根據調查，呂男以不知情的吳、林、彭等3人的名義，於9月30日從馬來西亞運來3箱假冒成椰子油的液態甲基安非他命，每箱內裝有10瓶，毛重共計28公斤55公克，經桃園國際機場進入台灣，並於同年月29日先行報關。

▲呂男從馬來西亞走私3箱「椰子油」，瓶中其實是甲基液態安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

待這批「椰子油」抵台後，呂男連絡何、張、李、劉等4人與送達人員聯絡地點收貨，4人分別獲得數千元至數萬元不等的報酬，但過程中遭台北關查驗人員發現，而於10月2日在某間物流公司扣得物品，並函送法務部調查居基隆市調查站、基隆市警察局第二分局報告基隆地檢署偵辦。

▲呂男從馬來西亞走私3箱「椰子油」，瓶中其實是甲基液態安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆地檢署調查後認定，這5人均違反毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪、懲治走私條例的走私管制物品等罪嫌；另外，呂、張、何3人則另涉犯刑法的行使偽造私文書罪，依法將這5人起訴。

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