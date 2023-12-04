基隆台62線小貨車撞護欄　駕駛「拋出車外」摔邊坡骨折送醫

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市信義區台62瑞芳往暖暖方向今(4日)上午9時36分許發生一起車禍，一輛小貨車疑似天雨路滑自撞護欄，30歲楊姓駕駛遭拋出車外，掉落邊坡約100公尺處，警消獲報到場後，發現駕駛骨盆疑似骨折，給予包紮止血、固定後，送往基隆長庚醫院，詳細肇事原因待警方釐清。

▲台62瑞芳往暖暖方向一輛小貨車自撞護欄，駕駛受傷送醫急救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲駕駛拋出車外，掉落邊坡約100公尺處。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北跟基隆消防隊今早9時36分許分別獲報，基隆市信義區台62線西向12.3公里發車車禍，一輛小貨車自撞護欄，駕駛被拋出車外。掉落邊坡約100公尺處，小貨車車頭嚴重毀損，護欄也因撞擊力道過強凹陷。警消人員獲報到場後，發現傷者骨盆疑似骨折，給予包紮止血、骨折固定、長背板固定、頸圈固定，後送基隆長庚醫院。

基隆、新北兩地消防隊共計出動10車21人前往救援，警方派請拖吊車到場，約於10時24分將事故排除，幸未造成交通阻塞。30歲的楊姓駕駛表示，是因為車輛打滑，自撞護欄，人被拋出車外，才造成傷勢，詳細事故原因，則待警方進一步調查釐清。

▲▼台62瑞芳往暖暖方向一輛小貨車自撞護欄。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，下雨天行車輪胎抓地力較差，容易在胎面和水面間形成水膜，有時會造成車輛偏移、甩尾和制動距離加長等情況，提醒駕駛車輛雨天時切勿超速行駛並保持行駛間之安全距離。另外提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。

▲▼消防人員上午9時58分將傷者救出送往長庚醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）