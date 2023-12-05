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基檢攜手市府反賄選講習　共同維護選舉乾淨環境

▲基隆地檢攜手市府反賄選講習 共同維護選舉乾淨環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢攜手市府反賄選講習，共同維護選舉乾淨環境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應113年總統副總統及立法委員選舉，基隆地檢署先後於11月23日、30日由選舉查察執行秘書陳照世主任檢察官，前往基隆市政府，進行「113年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉反賄選專案講習」。將不買票、不賣票、不受假訊息、境外勢力影響及杜絕選舉賭盤等之反賄選理念深植市府各單位同仁心中，並透過市府同仁將反賄選理念對外向洽公民眾推廣，同時藉由民眾洽公機會協助蒐集情資，共維選舉乾淨環境。

在講習中，主任檢察官陳照世先以法務部頒訂之選舉查察工作綱領為開展，復就這次選舉相關法令、司法實務見解、真實案例加以介紹，舉例常見賄選手法，使市府同仁能夠清楚掌握賄選概念及實務認定構成犯罪之標準，並針對此次大選之特性說明「嚴防境外勢力介入選舉」、「加強查蒐選舉賭盤及網路簽賭案件」、「速偵不實假訊息、深偽影像」等執法重點，過程中並舉近期發生之深偽影像、境外勢力介選案件等時事輔助說明，加深印象。

▲基隆地檢攜手市府反賄選講習 共同維護選舉乾淨環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

接著針對市府同仁之工作屬性，規劃利用民眾洽公機會之反賄選任務，除適時協助推廣反賄選理念外，並大力宣傳高額檢舉獎金、檢舉過程嚴格保密、檢舉管道多元便利等，鼓勵民眾檢舉，亦能利用與洽公民眾對話之機會，協助蒐集情資，迅速提供該署。並透過相互交流、提問，凝聚共同維護乾淨、公平選舉，守護民主價值的共識。

基隆地檢署表示，透過與基隆市政府共同合作，必能將反賄選理念更深耕融入民眾生活，全民齊心反賄選。公平選舉是民主政治的基石，乾淨選舉才能真正落實民主，該署呼籲，民眾若有發現妨害選舉不法情事，請撥打妨害選舉檢舉電話 0800- 024099轉4，或於該署網頁之「反賄選情報站」利用 LINE、臉書或以書面、電子郵件等方式提出檢舉，一起打造優質選舉環境。

▲基隆地檢攜手市府反賄選講習 共同維護選舉乾淨環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

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