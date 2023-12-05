▲慶祝國際身心障礙者日，謝國樑盼打造幸福有愛城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為慶祝國際身心障礙者日，基隆市政府結合基隆市腎友協會於5日下午於基隆長榮彭園會館首度舉辦專屬身障者的「舞動不凡 身障派對」，將近300位身心障礙者，穿著自己精心打扮的服裝，隨著IMDJ教室譜出的音樂節奏搖擺。現場佈置精緻的派對造景、華麗的拍照牆，搭配閃閃耀眼的熱舞區和慾室酒吧製作的特調飲品（無酒精飲料)，使得参加的身障者都沉浸在這場熱鬧歡樂的派對氛圍中。

基隆市長謝國樑、社會處長楊玉欣與市議會多位議員，在主持人沈心亦的帶動下，與在場身障朋友熱烈互動，頭戴巫師帽且手持光劍，完全融入這場化妝舞會。活動現場也表揚5位傑出身心障礙人士、5位模範照顧者以及10位績優身障服務人員，給優秀的身障者、照顧者，以及於身障領域默默耕耘的同仁，一個最大的肯定與鼓勵。

▲謝國樑創意cosplay，大舞光劍與身障朋友們熱情互動。

謝國樑表示，透過這場派對，發揮創意置身真實情境，帶給身障朋友專屬放鬆的歡樂時光，市府會持續關注無障礙設施與照護，打造舒適安全更有幸福感的有愛城市，這是市府持續努力的方向。



社會處長楊玉欣表示，今日獲獎的傑出身心障礙人士（阮錦源先生），過去因遇意外致小腿截肢，然而他並未因此而自暴自棄，不因障礙而退縮，反而保持著積極的生活處事態度，開展多元的生活面貌，展現不一樣的人生。相信這樣的運動殊榮及勵志心情，能鼓勵在場所有的身障朋友，給自己更多的自信，勇敢創造屬於自己的故事。

楊玉欣也呼籲，身障朋友往往因為障礙的限制，較少有社會參與的機會，這場派對不僅是為身障者打造專屬的舞台，更是一場跨越各種障別多元共融的活動，希望帶給身障朋友全新體驗，留下畢生難忘的回憶。建構友善無礙城市，需要靠所有的機關、團體與市民朋友一同攜手努力，讓基隆市每個角落充滿愛與包容，打造溫暖的有愛城市、實現CRPD多元參與及共融的精神。