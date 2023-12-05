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基隆年終演唱會加開第2現場　義賣票領取懶人包搶鮮看

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府舉辦「最愛基隆年終演唱會」門票開放倒數兩天，演唱會資訊公告至今受到民眾熱烈關注，市府發言人余治明於今（5日）召開記者會，宣布23日晚間將同步開放第二現場，讓民眾在國門廣場體驗演唱會的氣氛，另外也向外界說明「500張義賣票」領取流程，並搭配網路宣傳懶人包，方便民眾獲取第一手索票資訊。

余治明說，除了體育館的精彩表演，市府也為喜歡戶外活動的朋友們，在國門廣場加開第二現場，將在12月23日當天於ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地的弧型LED電視牆進行全程轉播，將規劃特色市集，讓民眾在第二現場感受演場會熱鬧的氛圍，也有熱鬧的市集活動可以購買餐飲，體驗露天演唱會的愜意感受。

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明提到，市府最初考量冬季多雨的特性決定辦在室內場地，這次邀請卡司好評如潮，許多民眾期待能夠有戶外場，市府緊急加開第二現場，讓民眾在戶外也能體驗演唱會的感覺，也會有藝人過來向民眾打招呼。倘若遇到下雨，民眾可以透過串流影音在家觀看直播。

義賣票領取方式余治明表示，民眾於12月7日上午11時後，透過郵政劃撥捐款至「財團法人伊甸社會福利基金會」將憑證照片上傳至「雲端表單」，經市府與伊甸基金會查證捐款事實，回寄「義賣票」給購票民眾，一人購票以四張為限，500張發完為止。

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明說，雲端表單將於7日11時同步開放於「魅力基隆」網站公布義賣票領取表單開放填寫，將於17日晚上9時時關閉，依照填寫表單時間及順序確認前500張領票資格。捐款金額為1200、2400、3600、4800元整數，也就是一張票1200元為倍數，其餘金額概不認列資格。（郵政劃撥帳號：05793779、戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註:基隆年終演場會）。

余治明指出，基隆市各行政區的區公所，會於周三下班前完成動線規劃，屆時將安排一條明顯排隊路線，與兩處索票窗口，會有專人協助引導民眾依需求分類至「搖滾站立區」或「座位區」，現場提醒務必要攜帶本人身分證。

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會加開第2現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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