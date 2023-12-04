▲新北市圖推ByeBye負能量，泰山分館用閱讀告別情緒垃圾。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2023年邁入尾聲，為了讓民眾可以紓解一整年的壓力，新北市立圖書館泰山分館特別於12月推出「ByeBye負能量」閱讀活動，並規畫一系列包括紓壓牆、主題書展、心靈雞湯講座、繪本故事、影展及「厭世解方」情報站等紓壓活動，帶民眾透過閱讀的方式，告別所有不如意、不順遂的事，用美好的心情迎接嶄新的開始。

新北市立圖書館王錦華館長表示，2023年即將結束，現代人生活忙碌，每個人或多或少都會面臨壓力與情緒衝擊，泰山分館特別於歲末之際推出「ByeBye負能量」閱讀活動，規劃了一系列包括紓壓牆、主題書展、心靈雞湯講座、繪本故事、影展、以及「厭世解方」情報站等紓壓活動，邀民眾透過閱讀將過去一年積累的壓力垃圾徹底清掃，與所有不好的事揮手說再見，從心整頓、重新出發，以全新的氣象來迎接新的好能量。

新北市立圖書館說明，泰山分館「ByeBye負能量」閱讀活動從12月5日起至12月31日止，12月9日「翻轉負能量」心靈雞湯講座，邀請到臨床心理師蘇益賢，同時也是《練習不快樂》一書作者，將以淺顯易懂的方式，告訴大家如何學習好好面對與處理「不快樂」，同時將負能量轉換成正能量。12月10日「釋放負能量」紓壓活動則有療癒手沖咖啡體驗、手作DIY、與能量皮拉提斯運動，帶大家親手沖泡一杯屬於自己的咖啡、DIY揉搓紙畫，排解負能量，同時透過紓緩延展運動，放鬆肌肉、紓壓身心；12月5日上午10時免費開放報名。

此外，12月周末午後還有兒童專屬的「誰說小孩沒有負能量」繪本故事活動，將透過情緒繪本，幫助孩子認識自己的小小心事，釋放負向情緒。「再見負能量」影展，則精選3部催淚電影，分別是12月9日《親愛的房客》、12月16日《刻在你心底的名字》、與12月23日《可可夜總會》，讓大家可以用眼淚抒發胸中的煩悶，與負能量揮手說再見。

12月5日至12月31日止展出的「ByeBye負能量」主題書展，搭配情緒紓壓留言牆，除了精選療癒好書，同時提供趣味紓壓小物與「厭世小卡」，讓大家可以釋放壓力，用閱讀送走負能量，活動期間借書還可獲得「負能量貼紙」。相關活動訊息及詳細報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢或洽詢電話：02-2909-1727。