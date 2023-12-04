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新北市農會志工招募　12／15前歡迎有志民眾加入

▲新北市農會志工招募 歡迎有志民眾加入。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會招募新店文山農場自然生態導覽解說志工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聯合國將每年12月5日訂為「國際志工日」，為肯定志工們平日無私的奉獻精神。新北市農會即日起至今年12月15日止招募新進志工，歡迎對於農業服務工作、生態永續發展及農特產品推廣有服務熱忱的有志民眾加入新北市農業志工團隊，共同為新北市農業及生態提供優質的服務。

新北市農業局現有24隊所屬農業志工隊，包含漁人碼頭志工、公園護樹志工、動保志工、生態志工以及各農漁會志工等5大類別，志工多是從工作崗位退休後，投身志願服務工作，除了協助漁港環境清潔維護、社區綠美化推廣、動物之家流浪動物照護、生態保育及農漁業農產品推廣付出，讓新北的市民能享受到優質服務品質，也讓志工們能在服務過程中體會不同過往的人生風景。

▲新北市農會志工招募 歡迎有志民眾加入。（圖／新北市農業局提供）

▲文山農場志工向民眾講解製茶過程。

新北市農會成立迄今已超過120年，除督導新北市轄內29個行政區級農會業務外，另外也綜管台北希望廣場及新店文山農場。為了持續提供良好的服務，新北市農會於今年成立志工隊，欲招募在台北希望廣場的農特產品推廣，以及在新店文山農場自然生態導覽解說的有志之士，共同加入志願服務的行列，詳細的內容可至簡章及報名表連結：https://reurl.cc/GKNE4d或至新北市農會志工平台網站查詢，或於上班時間逕洽新北市農會盧小姐，電話：02-2968-5191分機163詢問。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，希望廣場毗鄰臺北華山藝文特區，是一處集合全國優質農特產品的農夫市集，未來期待能藉由志工的協力推廣，讓更多民眾能採買到高品質的在地農場品。另外文山農場，位於新北市新店的淺山地區，園區內擁有豐富的自然生態，尤其每年春秋兩季吸引眾多民眾前往賞螢，就像是城市的後花園，期待未來志工的加入導覽，讓民眾能認識文山農場獨特的自然生態環境。

農業局李玟局長表示，面臨高齡化社會，投身志工服務是未來新趨勢，當志工從職場退休後，能從事感興趣的事物，還能從中找尋自價值感。新北各農業志工隊協助推動各種農業相關活動工作，志工們的表現也備受各界肯定。未來也期待有更多新進志工加入傳承農業局志工隊，共同為本市農漁業推廣及生態保育奉獻努力。

▲新北市農會志工招募 歡迎有志民眾加入。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會於今年成立志工隊，欲招募在台北希望廣場的農特產品推廣。

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