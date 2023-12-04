汐止警懷疑前妻外遇…查行車軌跡遭逮！　女同事相挺借帳號慘了

▲汐止分局員警懷疑前妻外遇，指示女同事查詢行車軌跡，2警雙雙遭判刑。（圖／資料照）

記者黃資真／新北報導

新北汐止分局一名陳姓警備隊員懷疑李姓妻子外遇，竟借用黃姓女同事的帳號查詢妻子、小舅子與另外2人共3車的行車紀錄，調查蹤跡，結果遭妻子發現挨告。陳員遭依違反個資法判刑、休職1年；黃員另遭李女弟弟控訴侵害隱私權提告求償80萬元，新北地院判賠5萬元為適當。

判決指出，陳員在2021年11月與妻子調解離婚，卻懷疑對方外遇，指示黃員在分局辦公室內用她的帳號登入警政系統，查詢前妻、小舅子與另2人，共3輛車的車輛行駛軌跡多次，還輸入3車的車號，藉此研判前妻的行蹤與交友狀況，結果被前妻發現報警提告。

刑事部分，陳員與前妻以10萬元達成和解，但前妻在庭上表示「他只有於上次開庭時斜眼跟我說對不起，沒有悔意，感情不是拿來當作犯錯的藉口，陳員是一個警察，就應該承擔自己犯的錯，請求重判」，不過法官考量陳員功績尚佳，迄今於工作崗位上並無懈怠之處，當無再犯之虞，依違反個人資料保護法，處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，須提供160小時之義務勞務，另遭懲戒法院判決休職1年，黃員也被判處6月有期徒刑、緩刑2年，並向公庫支付10萬元，提供60小時之義務勞務。

李女弟弟另對黃員提告，主張車子是他與姊姊共同使用，故黃員非法查詢車輛行蹤行為，同時也侵害到他的資訊隱私權，並強調他因為此事情緒焦慮，無法專心工作，遭主管約談並要求離職，不得已只能自請離職，更因此患上憂鬱症，求償工作損失50萬與精神損害30萬，共80萬元。

黃員表示，她已與李女以10萬元和解，且無證據證明其行為與李男的憂鬱症有因果關係，同時請法官考量經濟能力，酌減精神慰撫金。

法官認為，黃員所查詢的行車蹤跡時間，有部分確實是李男正在使用，故已侵犯對方隱私權，但李男主張因前開侵權行為致罹患憂鬱症部分，提出之診斷證明書已是此案發生超過1年以上，難認有直接關聯，判決黃員賠償5萬元為適當。可上訴。