水塔投老鼠藥報復！社區主委夫妻誤飲中毒　惡鄰無悔意賠40萬

▲男子在社區主委一家人使用的水塔投放老鼠藥，遭判賠40萬元。（示意圖，與本案無關／資料照）



記者黃資真／新北報導

新北一名洪姓男子因社區車位問題，與社區楊姓主委曾有過衝突，洪男為了教訓對方，竟將老鼠藥倒入楊家人所使用的水塔，導致楊姓夫妻倆出現中毒反應，裝監視器後才逮到準備二度犯案的洪男。楊男與妻子提告求償300萬元，新北地院判賠2人各20萬元為適當。

全案源於先前因社區增設車位問題，洪男找上楊男溝通未果心生不滿，於2020年8月6日前某一天，拿具抗凝血劑作用、可能造成急性中毒的滅鼠藥，倒入楊姓一家共6人所使用的水塔內。

幾天後夫妻倆發覺白開水喝起來味道有異，到頂樓水塔查看，驚見上頭竟飄著藍綠色懸浮物體，嚇壞急報警，警方獲報到場採樣送驗後，確認為滅鼠藥，夫妻2人為了揪出嫌犯，刻意在頂樓裝設監視器，並將水塔蓋子鎖上。

某天下午1時41分，洪男又持2個裝有老鼠藥的寶特瓶走到頂樓，但水塔上鎖無法投藥，楊妻從監視器畫面看到有人出現在水塔附近，隨即上樓逮人，發現洪男正在往樓下倒出寶特瓶內的液體，立刻報警，警方再到防火巷內採取流下的藍綠色糊狀物送驗，確認同樣含有可滅鼠成分，洪男因此遭到檢警送辦、起訴；一、二審審理後，洪男依傷害人之健康罪處5月有期徒刑，得易科罰金定讞。

楊姓夫妻倆再提民事訴訟，控訴洪男投入滅鼠藥，導致2人出現身體紅腫發癢之過敏中毒反應，使他們隨時面臨身體累積之毒性終將會發作之陰影，反觀洪男事後毫無悔意，完全沒有和解、賠償誠意，一再言詞狡辯、推諉卸責，求償300萬元。

洪男辯稱，只是一時失慮想教訓一下楊男，遂將寶特瓶裝入花草用的肥料，故意讓他拉點肚子，且若誤食滅鼠藥，主要中毒症狀會出現流鼻血、咳血等，重症者甚至導致大量出血，食用後24小時開始作用，48至72小時到達作用頂點，與身體搔癢症狀不同，強調與他無關。

新北地院法官根據前開刑事判決內容，足認楊姓夫妻倆主張之內容為真，且農委會函文指出，滅鼠藥中毒反應的臨床症狀亦包括過敏，可認洪男投藥行為與身體發癢行為有因果關係，考量經濟狀況等一切情狀，判決洪男須賠償夫妻倆各20萬元。可上訴。